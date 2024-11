Kilkanaście tygodni ciężkiej pracy uczestników 15. edycji "Tańca z gwiazdami" właśnie dobiegło końca, choć wielu z nich nie ukrywa, że będzie tęsknić za tym czasem. W finale tanecznego show Polsatu pojawiło się wiele gwiazd, m.in. Edyta Górniak czy Doda. W rozmowie z naszą reporterką Doda opowiedziała nam co nieco o finalistach. Szczególnie nawiązała do Julii Żugaj.

Doda o finalistach w "Tańcu z Gwiazdami"

Za nami wielki finał 15. edycji tanecznego show Polsatu, na którym nie zabrakło wielkich emocji, a nawet łez. Trzeba przyznać, że wybór finalistów był naprawdę ciężki, a wśród nich znalazły się same najmocniejsze pary. Jednak to Vanessie Aleksander i Michałowi Bartkiewiczowi udało się najbardziej zachwycić w "Tańcu z gwiazdami". Widzowie twierdzą, że to właśnie im najbardziej należała się wygrana, ponieważ od pierwszego odcinka prezentowali najwyższy poziom. Nic dziwnego więc, że "Kryształowa kula" i nagroda pieniężna powędrowała właśnie do nich. Tuż za nimi znaleźli się Julia Żugaj i Wojciech Kucina, choć wiele osób sądziło, że drugie miejsce zajmą Maciej Zakościelny i Sara Janicka. Tego samego zdania była nawet Doda. W rozmowie z naszą reporterką wokalistka wypowiedziała się na temat finalistów i nawiązała do popularności influencerki.

Sądziłam, że oni będą na dwóch pierwszych miejscach (Vanessa i Maciej) i między nimi będzie się rozgrywać batalia, ale Żugajka ma armię fanów i to trzeba przyznać, że to jest też wielki skarb — powiedziała Doda.

Co jeszcze zdradziła nam Doda? Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo powyżej, by się tego dowiedzieć.

