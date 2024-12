Maciej Pela stara się jak może, by rozstanie z Agnieszką Kaczorowską nie miało dużego wpływu na jego dalsze życie. Po wielkim bólu i rozpaczy wziął się za siebie i wrócił do kariery tancerza, ucząc się przy tym kolejnego stylu tanecznego. Na jego Instagramie aż roi się od komentarzy fanów, a teraz Maciej nie wytrzymał i podsumował wszystko jednym zdaniem! Przelała się czara goryczy?

Reklama

Maciej Pela wprost o rozwodzie z Agnieszką Kaczorowską

Huczne rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli odbiło się szerokim echem i nieustannie jest to jeden z główniejszych tematów w mediach. Początkowo para nie zabierała głosu w sprawie, jednak gdy tylko aktorka poszła na rozmowę z Kubą Wojewódzkim i opowiedziała o swojej sytuacji prywatnej, to w sieci aż roiło się od spekulacji. Następnie Maciej Pela przedstawił swoją perspektywę i wydawać by się mogło, że to wystarczy, aby wszelkie plotki zniknęły. Nic bardziej mylnego. Fani wciąż dociekają prawdziwych powodów rozstania.

Niedawno media obiegła informacja, że Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska wciąż zamieszkują jeden dom, więc internauci zaczęli zastanawiać się, czy przypadkiem małżeństwo nie spędzi razem nadchodzących świąt. Okazuje się, że nie, ponieważ tancerz będzie opiekował się dziećmi w Wigilię, a Agnieszka w pozostałe dwa dni świąt.

Maciej Pela z dnia na dzień staje na nogi i po wielkim bólu, żalu i rozpaczy powoli odzyskuje radość z życia. Mężczyzna postanowił wrócić do zawodu tancerza, ponieważ przez pięć ostatnich lat zajmował się domem oraz córkami, co sprawiło, że "wypadł z obiegu tanecznego". Efektami swojej pracy tanecznej dzieli się z fanami na Instagramie, pokazując również swój rozwój. Internauci widzą, że Maciej z dnia na dzień promienieje i coraz częściej się uśmiecha, a pod ostatnim postem fanka pokusiła się o taki komentarz:

Po rozwodzie lepiej wyglądasz i masz więcej energii. Teraz bierz życie garściami bo możesz - napisała fanka.

Z kolei kolejna internautka skrytykowała powyższe słowa i przyznała, że według niej to małżeństwo należy ratować:

no i takie teksty dzisiejszego świata są takie słabe i puste….;/ zamiast trzymać kciuki za ludzi żeby mimo wszystko walczyli o małżeństwo o rodzine. Żeby nie poddawali się jak tylko przestaje byc kolorowo, jak jedno czy drugie błądzi…. Ile warte są słowa przysięgi małżeńskiej, która się składa patrząc sobie w oczy? Dziś najlepiej napisać…. Wow po rozwodzie to jest życie. Po rozwodzie widać radość i szczęście …. Ech…. Nie tedy droga serio - czytamy.

Tego wszystkiego Maciej Pela nie mógł dłużej czytać i skomentował te słowa. Wymowniej się nie da:

ja rozwodu nie chciałem. Nie będę przepraszać za to, że radzę sobie jak potrafię - napisał Maciej Pela.

Czy to kolejna szpileczka w stronę Agnieszki Kaczorowskiej?

Reklama

Zobacz także: Maciej Pela gotuje rosół, a tymczasem Agnieszka Kaczorowska bierze pizzę na wynos. Są zdjęcia paparazzi