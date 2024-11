Wygląda na to, że temat rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Maćka Peli jeszcze długo nie przeminie. Fani nadal próbują ustalić, co zaszło między tą dwójką i dlaczego małżeństwo, które do samego końca uchodziło za szczęśliwe i zgrane, tak nagle się rozpadło. Chociaż po wywiadzie u Wojewódzkiego aktorka starała się nie wracać do sprawy, teraz zrobiła wyjątek i odpowiedziała na zarzuty o kłamstwo! Co miała do powiedzenia?

Byli małżeństwem od 2018 roku, a swój bajkowy ślub w słonecznej Toskanii ochoczo relacjonowali w mediach. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela byli postrzegani przez opinię publiczną jako wręcz idealna para, a dopełnieniem ich wyjątkowej miłości miały być dwie córeczki. Fani z sympatią podziwiali, jak para dzieli się opieką nad dziećmi i jednocześnie, jak wspierają się nawzajem, a Maciek dopinguje karierę żony.

Wszystko prysło w jednej chwili, gdy na początku października tego roku pojawiły się pogłoski o ich rozstaniu. Późniejsze wywiady obu stron nie pozostawiły najmniejszych wątpliwości, że ich małżeństwo to już przeszłość. Każde z nich poszło w swoją stronę i o ile Maćkowi w mediach zdarzało się nawiązywać do niełatwej sytuacji, tak Agnieszka starała się nie poruszać już tematu. Teraz zrobiła wyjątek, a wszystko przez zarzuty fanów!

Kaczorowska ogłosiła nagle, że w symboliczny sposób rozpoczęła nowy etap w życiu. Pod postem pojawiła się fala komentarzy i w dużej mierze były one raczej pozytywne. Jedna z fanek co prawda skomplementowała aktorkę, ale też dała znać, że czuje się zdezorientowana ostatnimi wydarzeniami.

Agnieszka nie pozostała obojętna i błyskawicznie poprawiła internautkę, podkreślając, że pokazywała tylko wybrane momenty.

Dalej fanka nie odpuszczała i drążyła temat, dopytując: "Czyli poprzednia aura nie była prawdziwa. To smutne". Aktorka natychmiast odpowiedziała:

Nagle wtrąciła się kolejna internautka, wyznając, że w świetle ostatnich wydarzeń, wielu obserwatorów poddaje wątpliwości sielankowy obraz rodziny, którym Agnieszka chwaliła się przez lata.

I tym razem Agnieszka Kaczorowska nie zostawiła tego bez echa, wyjaśniając, że chociaż przez cały czas pokazywała tylko poszczególne momenty, nigdy nie okłamywała widzów. Jak podkreśliła, dla niej Instagram nie jest odpowiednim miejscem do dzielenia się swoimi problemami, dlatego choć i ją one dotykały, milczała na ich temat.