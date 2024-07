Pierwszy odcinek drugiej edycji "Farmy" już za nami. Widzowie poznali już uczestników najnowszej odsłony programu Polsatu, którzy zamieszkali na wsi i teraz będą musieli poradziś sobie z obowiązkami na gospodarstwie. Jak Natalia "Ruda", Gabriele, Ania, Natalia "Młoda", Paweł, Piotr, Adam i Ula poradzili sobie z zadaniami na "Farmie". Czy powstały już pierwsze sojusze?

Reklama

Premiera 2. edycji "Farmy"

Prawie rok temu odbył się finał pierwszej edycji "Farmy". Program wygrał wówczas Kuba Wojna i to on zgarnął nagrodę główną. Dziś z kolej rozpoczęła się druga edycja programu, w której biorą udział Natalia "Ruda", Gabriele, Ania, Natalia "Młoda", Paweł, Piotr, Adam i Ula. Uczestnicy show zamieszkali na nowej farmie i przez najbliższe tygodnie widzowie będą mogli obserwować, jak radzą sobie na wsi. Co działo się w pierwszym odcinku "Farmy"?

Na początku programu uczestnicy musieli dostać się do domu, a nie było to takie łatwe ponieważ wejście zostało zasłonięte deskami i krzakami. Kiedy już weszli do domu, szybko zauważyli, że nie ma w nim toalety, co było dla nich sporym zaskoczeniem.

Zobacz także: "Farma": Kinga weźmie udział w "Love Island"?! Wymowna odpowiedź!

Zobacz także

Uczestnicy mieli zbudować własną toaletę i zająć się zwierzętami, jednak uznali, że zrobią to kiedy przestanie padać deszcz. Ilona Krwaczyńska i Marcelina Zawadzka, które prowadzą "Farmę", ostro skrytykowały zachowanie nowych uczestników, którzy chyba nie za bardzo się tym przejęli.

Widzę, że będzie bardzo ciężko- Ilona Krawczyńska skomentowała zachowanie uczestników.

Tymczasowym Farmerem Tygodnia została Ania.

Ja miałam zupełnie inną strategię, chciałam obserwować z boku- wyznała Ania, która nie była zachwycona tym, że została Farmerem Tygodnia.

Zobacz także: "Farma": Kuba Wojna rozstał się z partnerką? Jest komentarz zwycięzcy show!

Uczestnicy musieli m.in. nakarmić zwierzęta i wyprowadzić je na pastwisko, ale nie szło im najlepiej. Ania próbowała dopilnować, żeby wszystkie zadania zostały wykonane prawidłowo, ale ostatecznie uczestnicy poszli spać i nawet nie zadbali o to, żeby zwierzęta miały wodę do picia. Po tym, jak wszyscy zasnęli Szymon, gospodarz farmy, sam nakarmił zwierzęta.

Oglądaliście premierowy odcinek drugiej edycji "Farmy"? Jakie są Wasze wrażenia po programie?

Zobacz także: "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Wielkie zmiany w programie! W nowej edycji wystąpią nie tylko gwiazdy