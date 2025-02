Nie da się ukryć, że relacje między uczestnikami "Farmy" są coraz bardziej napięte. Zmęczenie, trudne warunki i presja rywalizacji sprawiają, że emocje sięgają zenitu. W ostatnim odcinku doszło do ostrego starcia pomiędzy Wiolką i Danką. O co poszło tym razem?

Reklama

Ostra wymiana zdań pomiędzy Wiolką i Danką z "Farmy"

Na farmie nie ma miejsca na lenistwo – codzienne obowiązki wymagają zaangażowania i współpracy. Jednak nie wszyscy uczestnicy mają takie samo podejście do pracy, co w ostatnim odcinku doprowadziło do eksplozji emocji. Wiola miała pretensje do Danki o sposób wykonywania obowiązków. Zarzuciła jej, że nie skończyła swoich zadań i że inni muszą dokańczać jej pracę.

Danka, co ty znowu masz za problem do mnie? - zaczęła Wiola, nie kryjąc irytacji.

Wydarłaś się do mnie na cały ten... Dlaczego Ananas nosi za ciebie wodę?(...) A ja zrobiłam normalnie cielaki do końca, od początku do końca. Wydoiłam kozę. To, co się umówiłam z Surferem - tłumaczyła się Danka.

Wiola nie odpuszczała i zarzucała Dance brak organizacji oraz unikanie odpowiedzialności.

Minęło pięć tygodni, a ty nawet nie wiesz, ile cielaki jedzą jedzenia, bo się nas pytałaś! – wypomniała jej w ostrym tonie.

Kłótnia szybko nabrała osobistego charakteru. Danka oskarżyła Wiolę o brak kultury osobistej.

Chodzi tylko o kulturę osobistą - oznajmiła.

Wiola zapytała się, czy Danka musi wszystkim mówić o kulturze osobistej, na co Danka odpowiedziała mocnymi słowami: "Tak, bo Ty jej nie masz". Wiola nie pozostała jej dłużna: "No to spójrz na swoją".

Ty zawsze drzesz się na cały głos. Na całą farmę, żeby wszyscy usłyszeli - podsumowała Danka.

Widzowie podzieleni po ostrej kłótni Danki i Wiolki w "Farmie"

Po emisji ostatniego odcinka "Farmy" widzowie natychmiast ruszyli do mediów społecznościowych, by wyrazić swoje opinie. Część internautów stanęła po stronie Wioli, pisząc, że podziwiają ją za jej cierpliwość do całej sytuacji.

@wiola_radzanowska podziwiam za cierpliwość

Wiola uwielbiam cię za to zakończenie dyskusji, love

Inni bronili Danki, zauważając, że ona jako jedyna "chociaż próbuje się bawić w programie".

Jestem za Danką, ona próbuje chociaż się jakoś bawić w tym programie. Reszta osób całym stadem ją obgaduje także nie dziwię się, że są takie reakcje z jej strony

Team danka.

A Wy co uważacie?

"Farma" Polsat – na czym polega hitowy reality show pełen emocji i rywalizacji?

Program "Farma" Polsatu to niezwykłe reality show, w którym uczestnicy zostają oderwani od wygód codziennego życia i trafiają na gospodarstwo, gdzie muszą zmierzyć się z trudnymi warunkami oraz licznymi wyzwaniami. Bez dostępu do nowoczesnej technologii, z ograniczonymi zasobami i w surowych warunkach wiejskich, rywalizują o przetrwanie i tytuł najlepszego farmera.

Program obfituje w emocje, intrygi oraz nieoczekiwane zwroty akcji, ponieważ uczestnicy nie tylko muszą radzić sobie z pracą na roli, ale także budować relacje i walczyć o sympatię widzów oraz jury. Każdy tydzień to nowe zadania, eliminacje i trudne decyzje, które prowadzą do finałowej rozgrywki o zwycięstwo. To połączenie survivalu, współpracy i rywalizacji, które dostarcza niezapomnianych wrażeń zarówno uczestnikom, jak i widzom śledzącym ich losy przed ekranami.

Zobacz także: