Po ostatnim odcinku "Farmy" z programem pożegnała się Patrycja. Wraz z Danką jest na językach internautów, jednak uwagę widzów przykuł także Bandi. Nie potrafią zrozumieć jego zachowania w programie:

Ale rozczarowanie Bandi, coś Ty najlepszego zrobił

Bandi nie zemścił się na Ananasie na "Farmie"

Bandi dołączył do "Farmy" z synem Jaśkiem. Była to pierwsza taka sytuacja w historii, żeby w programie brał udział ojciec i syn. 19-latek jednak nie zagrzał miejsca w programie zbyt długo. Kiedy trafił do eliminacyjnego głosowania wraz z Danką, wyszedł remis. Musiał zmierzyć się z nią w dodatkowej konkurencji, w której decydowało po prostu szczęście. Niestety tym razem mu nie dopisało.

Widzowie "Farmy" doskonale pamiętają przebieg głosowania w eliminacjach Danka kontra Jasiek. Doskonale zapamiętali, że wśród głosujących za jego odejściem był Ananas. Kiedy dzisiaj sam stanął w pojedynku ostatecznym z Patrycją, Bandi miał okazję na odwet. Nie oddał jednak głosu na Ananasa, wybierając ten przeciw Patrycji.

Zachowanie Bandiego zaskoczyło fanów "Farmy"

Widzowie nie potrafią zrozumieć jego zachowania:

Ale BANDI okazał się fałszywy, Ananas nominował jego syna a on na Patrycję zagłosował, pomimo że nic mu Patrycja nic zrobiła

Czy Bandi zagłosował na Patrycję?

Inni własnie doceniają fakt, że kierował się sercem:

Widocznie nie jest mściwy i Partycja tylko tam kłótnie prowokowała

Bandi mi zaimponował , nie umawia się z nikim głosuje jak mu serce podpowiada, brawo !!

BANDI zyskał w moich oczach

Ostatecznie Danka triumfowała na "Farmie" a Patrycja pożegnała się z programem. Niemalże do ostatniej chwili nie szczędziły sobie złośliwości. Patrycja, trafiając do zagrożonej grupy, stwierdziła: "Jeśli ona ma tu zostać to dla mnie nie ma tutaj miejsca. Mi się już nie chce po prostu". Przegrywając z Danką musiała zmierzyć się z Ananasem i zdać na łaskę innych farmerów.

Bandi przeżył odejście Jaśka z "Farmy"

Relacja Bandiego i Jaśka z "Farmy" trafiła do serc widzów. Kiedy jeden z nich według zasad musiał opuścić program w sieci wybuchła burza. Fani byli też świadkami poruszającego pożegnania, a ojciec nie był w stanie nawet odczytać wzruszającego listu od syna. Na "Farmie" popłakali się prawie wszyscy uczestnicy, a wraz z nimi nawet widzowie! Trzeba przyznać, że jeden z najmłodszych uczestników tej edycji, mimo krótkiego stażu na antenie zyskał sobie ogromną rzeszę fanów.

