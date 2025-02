4. edycja "Farmy" zbliża się do końca i rywalizacja jest coraz bardziej zaciekła. Nowe sojusze i nieustanne konflikty sprawiają, że zwierzęta i codzienne obowiązki schodzą na drugi plan. Kontrowersje od początku wzbudza Danka i wygląda na to, że tak będzie już do momentu, kiedy odpadnie. Jej zachowanie coraz bardziej razi nie tylko uczestników, ale i widzów. Ostatnio mocno przesadziła, a już szykuje się kolejna afera!

Danka jeszcze bardziej podpadła widzom "Farmy"

Danuta Gołębiewska, uczestniczka czwartej edycji programu "Farma", stała się centralną postacią wielu kontrowersji i konfliktów, które znacząco wpłynęły na atmosferę w gospodarstwie. Jednym z najbardziej komentowanych incydentów była ostra wymiana zdań między Danutą a najmłodszym uczestnikiem, Jaśkiem. Podczas jednej z kłótni padły mocne słowa, co wywołało oburzenie wśród widzów. Fani programu sugerowali, że prowadzące powinny zainterweniować w tej sytuacji. Danuta wielokrotnie wchodziła w konflikty z innymi mieszkańcami farmy. Jej relacje z grupą "Górali" były szczególnie napięte, co prowadziło do licznych spięć i nieporozumień. Potem przyszedł czas na kłótnie z Patrycją, a ostatnio z Wiolą. Widzowie zauważyli, że Danuta często inicjowała konflikty, co negatywnie wpływało na atmosferę w programie.

Nie tylko temperament Danki wzbudza emocje, ale również jej zachowanie. W ostatnim odcinku Dana zdecydowała się pójść do zwierząt w szpilach, ale dopiero to, co stało się potem sprawiło, że w sieci zawrzało. Chodzi o to, że uczestniczka zaczęła przepychać się z koniem i przeciskać obok niego, a potem przeszła między jego kopytami. Internauci piszą wprost, że to nieodpowiedzialne zachowanie i mogło skończyć się tragicznie:

Danka to i tak miała szczęście, że przechodząc pod koniem nie została walnięta przez niego! Przecież jak koń kopnie to mógłby nawet ja zabić! Zero myślenia!

Skrajna nieodpowiedzialność

Nie ma szans na poprawę relacji między Danką a Wiolą na "Farmie"

To nie wszystko! Uczestnicy są poruszeni wyznaniem Danki, która poinformowała o tym, że podczas pojedynku z Wiolą chciała sypnąć jej w oczy piachem. Tego zupełnie się nie spodziewali!

No z tym piachem Danka przegięła w tamtym odcinku

Kolejna awantura na "Farmie" z Danką w roli głównej!

To jeszcze nie koniec kontrowersji związanych z Danutą. W dzisiejszym odcinku dojdzie do kolejnej kłótni po tym, jak Danka zwróci uwagę Bandiemu, a cała grupa stanie przeciwko niej. Takiej sytuacji przed finałem nikt się nie spodziewał. Konflikt całej grupy z uczestniczką, zamiast wygasać, zaostrza się z odcinka na odcinek. Internauci są oburzeni, że Danka cały czas jest "kozłem ofiarnym" i pozostali nieustannie się z niej podśmiewują.

Zapowiadał się dobry piątek ale dramy wróciły po dniu na Farmie

Beznadziejni ludzie wstyd!Niby dorośli a rozumy dzieci!Bandi z dnia na dzień coraz bardziej traci

Ewidentnie zaczepiali Dankę sami chcieli dram,tylko szkoda, że wszyscy na jednego hm przykre

