Łukasz "Ananas", uczestnik czwartej edycji programu "Farma", nie gryzł się w język po swoim odejściu z show. Podczas relacji na żywo na Instagramie ostro skrytykował uczestników poprzedniego sezonu, a Margo z 3. sezonu nazwał "fałszywą, zakłamaną hipokrytką". Mocne słowa dotknęły najmocniej Tobiasza, Renię i Margaret z trzeciego sezonu "Farmy". Zachowanie Ananasa wywołało spore poruszenie wśród fanów programu i byłych uczestników, a teraz oni sami zabrali głos! Tłumaczy się też produkcja...

Produkcja zabrała głos po usunięciu komentarza Tobiasza z 3. edycji "Farmy"

Ananas pożegnał się z "Farmą" po przegranym pojedynku z Danką. Walka była zacięta, jednak to jego rywalka wyszła z niej zwycięsko. Jak się okazało, odejście z programu nie oznaczało dla Ananasa końca emocji związanych z programem.

Krótko po wyeliminowaniu postanowił publicznie podzielić się swoją opinią na temat poprzednich uczestników reality show. W relacji na żywo, którą pojawiła się na Instagramie, nie przebierał w słowach, wskazując, że część osób z 3. edycji była zakłamana i nieszczera, komentując to, co dzieje się w obecnym sezonie. Tobiasz z 3. sezonu "Farmy" oburzony zachowaniem Ananasa napisał obszerny wpis, który nagle zniknął. Teraz produkcja się tłumaczy!

@tobiaszbaraniak i inni drodzy odbiorcy: Komentarz został ukryty, ponieważ uprzednio Tobiasz oznaczył profile osób prywatnych niezwiązanych z całą wczorajszą sytuacją. Aby chronić ich prywatność zdecydowaliśmy się go ukryć. W powyższym komentarzu nie ma już tych profili, więc śmiało komentujcie, sedruszkujcie do woli, pozdrawiamy Wasza Farma napisała produkcja 'Farmy' na Instagramie

Byli uczestnicy "Farmy" oburzeni słowami Ananasa

W czasie swojej transmisji Ananas skrytykował między innymi Tobiasza, Renię i Margaret – uczestników trzeciej edycji "Farmy". Nie ukrywał, że jego zdaniem niektóre osoby budowały swój wizerunek w programie w sposób nieautentyczny, a po jego zakończeniu zmieniły swoje podejście do innych uczestników i widzów, a teraz krytykują uczestników 4. edycji. Głos w tej sprawie zabrała Daria i staje w obronie Tobiasza, o którym Ananas mówił tak: "Tobiasz, że z tego co pamiętam to w swojej edycji byłeś jeszcze większą c**ą niż ja jestem w tej". Tego Daria nie mogła zostawić i pisze:

Trochę nie rozumiem tej krytyki wobec @tobiaszbaraniak. On nigdy nie powiedział na Ciebie złego słowa, bardzo lubi Dankę i tego nie ukrywa. Ma prawo jej kibicować, tak jak każdy ma swoich faworytów.Przyznaję, że nie oglądam live’ów @renata.zalewska.921, ale ona sama doświadczyła hejtu w programie, więc nie chce mi się wierzyć, żeby Cię obrażała. - napisała Daria z 3. edycji 'Farmy'

Daria apeluje też o zrozumienie i prosi, aby powstrzymać się z krytyką wobec uczestników:

Rozumiem, że każdy chciałby być dopingowany, ale to tak nie działa, niestety… Oglądamy Was w programie jako widzowie i odbieramy Was tak, jak jesteście pokazani w TV. Na tej podstawie kibicujemy osobie, która bardziej nas przekonała. W rzeczywistości Was nie znamy, więc Was nie oceniamy.Jesteśmy tylko ludźmi i każdy z nas ma prawo przeżywać emocje na swój sposób. Wiem, @lukasz.ananas , że zrobiłeś to na gorąco i pewnie do końca nie przemyślałeś, i też to rozumiem. Dlatego ludzie, nie oceniajcie go surowo ,każdy inaczej radzi sobie z hejtem i emocjami. Bądźmy dla siebie bardziej wyrozumiali - Daria skierowała jeszcze kilka słów do Ananasa.

Margaret z 3. edycji "Farmy" w mocnych słowach o Ananasie

Głos po aferze z Ananasem zdecydowała się zabrać też Margaret, która przyjaźni się z Renią. To one wspólnie komentują 4. edycję "Farmy". Margaret podkreśla, że same doznały hejtu po programie i teraz oceniając odcinki nikogo nie obrażały:

Ananas, kiedy boisz się, że uderzą Cię w twarz, trzymaj się z daleka od ringu! Program Farma to cudowne chwile, które dla niektórych mogą się zmienić w słabe doświadczenie! Życzymy Ci, abyś po tym programie nabrał wiatru w żagle i uwierzył, że człowiek to istota, która może wiele… Pod warunkiem, że skupi się na tym, aby doskonalić siebie i wyciągać wnioski. My jak na byle farmerki przystało mamy doświadczenie… zaznałyśmy hejtu, ale to było naszą motywacją. - napisała ostro Margaret z 3. edycji 'Farmy'

Margaret zapewnia, że nigdy nikogo nie obraziła podczas komentowania wydarzeń w 4. edycji "Farmy".

Wiemy, jak czuje się człowiek, kiedy szastają nim emocje, ale panujemy nad sobą … Nigdy w naszych live nie obrażałyśmy nikogo! Byłyśmy sarkastyczne, a to ogromna różnica. Farma to miejsce, gdzie człowiek sam poznaje swoją osobowość. Tytuł super farmera to wyróżnienie, należy się komuś, kto przez cały czas był zwarty, gotowy, pracowity i odważny, dlatego bohaterom dzwonią dzwony, a tchórzom zęby. dodała.

Fani "Farmy" są zniesmaczeni wyznaniem Ananasa po odejściu z programu

Fani "Farmy" mają dość kłótni o afer, w które obfituje 4. edycja. Widzowie apelują też do produkcji, aby live'y po odpadnięciu z programu były nadzorowane przez prowadzące, aby na przyszłość uniknąć obrażania innych uczestników. Pojawiają się też wątpliwości co do udziału Ananasa w "Farmie".

Dlaczego pozwoliliście na prowadzenie live'a w samotności? I dlaczego popieracie ten hejt z jego strony?

@farmapolsat super, ale Ananas mówi, że on dostał propozycje udziału w programie, czyli nie musiał się do niego zgłaszać. Jak to jest w końcu z tymi castingami, on jeszcze mówi, że grał i jest aktorem, czyli był wynajęty to tej roli, jak to jest w końcu, bo po jego live już mam pełno wątpliwości.

