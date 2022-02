"Farma": Kuba "Wojna" wygrał program i 100 tysięcy! Znamy SuperFarmera pierwszej polskiej edycji

Za nami gala Orły 2019 ! Podczas wręczenia "polskich Oscarów" triumfowali twórcy filmów "Zimna Wojna" i "Kler". Film Pawła Pawlikowskiego otrzymał aż siedem statuetek: za najlepszy film, najlepszą reżyserię, rolę kobiecą, scenariusz, montaż, dźwięk i zdjęcia. Galę prowadziła Grażyna Torbicka , która w trakcie rozdania nagród zażartowała z reżysera "Zimnej wojny"! Co takiego powiedziała prowadząca? Grażyna Torbicka na Orłach żartuje z "Familiady" i Pawlikowskiego Pod koniec gali została przyznana statuetka dla Najlepszego reżysera. Zgarnął ją Paweł Pawlikowski za "Zimną wojnę", który za ten sam film otrzymał też nominację do Oscara. Film walczył też o amerykańską nagrodę w kategorii Najlepszy film nieanglojęzyczny, ale przegrał z "Romą". Dlaczego tak się stało? Torbicka ma swoją teorię. Alfonso Cuaron, który zgarnął Oscara za film "Roma" przyznał, że podczas pracy nad filmem konsultował się z Pawłem Pawlikowskim. Nasz reżyser pomagał mu. I po co było pomagać? Może gdyby nie ta pomoc to my byśmy Oscara za "Zimną wojnę" dostali? - zażartowała Grażyna Torbicka. To nie była jedyna zabawna sytuacja z Grażyną Torbicką w roli głównej. Publiczność cały czas śmiała się z jej żartów. W pewnym momencie prowadząca ogłosiła, że teraz poznamy zwycięzcę w kategorii Najlepsza piosenka filmowa. Nominacje dostali: "Kler", "7 uczuć" i "Zimna wojna". Torbicka ogłosiła, że laureata wybierali ankieterzy... ze słynnego teleturnieju "Familiada". To ci sami ankieterzy, co w "Familiadzie". Nikt ich nie widział. Mało tego, nikt nie zna kogoś, kto zna kogoś, kto był ankieterem...