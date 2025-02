To koniec przygody Michała na "Farmie". Po emisji odcinka odbyła się transmisja na żywo, podczas której uczestnik podsumował swój pobyt w programie. Zaznaczył:

Michał odpadł z "Farmy" zabrał głos

Michał skomentował swój udział w programie "Farma". Wypowiedział się nie tylko na temat sojuszów, jakie zawarł w show, ale również sporo czasu poświęcił tematowi Danki. Widzowie nie odpuszczali mu nawet tematu "ślubu z Danką": "Nie pytajcie mnie po co był ten ślub, bo to nie ja wpadłem na pomysł tego ślubu, zostałem postawiony przed faktem dokonanym". Podsumował także decyzję chłopaków, którzy wykluczyli go z wyścigu o złote widły, podsumowując nieskromnie, że "też by wyeliminował najsilniejszego". Na koniec wymownie podsumował swoje zachowanie na "Farmie", podkreślając, że niczego nie żałuje:

Ja byłem bardzo zadowolony ze swojego pobytu na Farmie i nic bym nie zmienił moi drodzy. Podsumowując swój pobyt na Farmie: niczego nie żałuje, jeśli ktoś poczuł się przeze mnie urażony, to nie miałem nic złego na celu i przepraszam. Ja nie mam do nikogo żalu o nic, chłopaki też finalnie zadecydowali jak zadecydowali, mieli do tego prawo, pewnie na ich miejscu zrobiłbym tak samo i tyle. A hejtem się totalnie nie przejmuje.

Widzowie ostro o Michale z "Farmy"

Obecność Michała na "Farmie" niemalże od samego początku budziła kontrowersje. Widzowie nie zostawili na nim suchej nitki, po tym jak finalnie zakończył już swój pobyt w programie. Wielu widzów cieszy się, że to nie on będzie walczył o główną nagrodę:

Michał mówisz o tym, że męski team ciebie wywalił, bo się ciebie boją, wolą wybierać kobiety do walki. A zapomniałeś już jak ty wysyłałeś kobiety do walki, że swojego teamu? I jak sam wybrałeś najsłabszą uczestniczkę do walki . Jaki z ciebie hipokryta masakra

Najbardziej zakłamana osoba na farmie to właśnie Ty Michałku. Twoje wejście było świetne a później porażka i jeszcze raz porażka

Jesteś kłamcą i dobrze ,że wyleciałeś. Dotarłeś na kłamstwie i spiskach.

Danka dobrze Cię oceniła na koniec, jednak bardzo się pomyliła na początku, bo żaden z Ciebie JANOSIK , bardziej JUDASZ - czytamy w komentarzach.

Widzowie wspominają Dankę z "Farmy"

Danka budziła mnóstwo emocji na "Farmie", chociaż wielu widzów miało jej dość, doczekała się także swoich zwolenników. Kiedy wyrzucono ją z "Farmy" wymownie podsumowała: "Michał, wiedziałam, że będzie miał duży wpływ na tę decyzję, bo jest bardzo elokwentny". Te słowa wywołały gniew uczestnika: "Danka po raz kolejny ma do mnie jakieś obiekcje, poruszyła tylko moją osobę, nie wiem dlaczego w tym wszystkim najbardziej ja gram skrzypce, decyzja była wspólna". Zanim Danka jednak opuściła program, miała okazję w liście wskazać kogo pociągnęłaby za sobą. Nie było dla nikogo zaskoczeniem, jak stało się jasne, że wskazała Michała. Teraz, gdy Michał całkowicie odpadł z programu, widzowie komentują:

I tym sposobem Dana dopięła swego bravo Danuta

Danka dziś pije szampana

Karma do Ciebie wróciła.

