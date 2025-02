Danuta Gołębiewska od początku swojej obecności w "Farmie 4" wywoływała kontrowersje. W 20. odcinku programu prowadzące ogłosiły, że to właśnie ona i Jasiek będą musieli stanąć do bezpośredniego pojedynku o pozostanie w programie. Ostatecznie to Jasiek opuścił "Farmę", co zasmuciło widzów. A jaka prywatnie jest bezkompromisowa uczestniczka "Farmy"? Nie uwierzycie, co pojawiło się na jej instagramowym profilu!

Reklama

Danka z "Farmy" nie ukrywa swojej wiary

"Farma 4" cieszy się ogromną popularnością wśród widzów, co przekłada się oczywiście na rosnące zainteresowanie uczestnikami i ich życiem prywatnym. Dopiero co fani lamentowali po tym, jak Jasiek z "Farmy" odpadł z programu po pojedynku z Danką. Danuta również budzi skrajne emocje. Mało kto wie jednak, co 38-letnia dziennikarka motoryzacyjna sama pisze o sobie w mediach społecznościowych. Można się zdziwić!

Na instagramowym profilu Danuty Gołębiewskiej zobaczyć można prawdziwą mieszankę życia prywatnego z zawodowymi wpisami. Co ciekawe, 38-latka nie ukrywa również swojej wiary - na Instagramie dzieliła się m.in. kadrami z pielgrzymki! Wygląda na to, że Danuta nie wstydzi się swojego zaangażowania w duchowy aspekt życia. Spodziewalibyście się tego po Dance z "Farmy"?

Zobacz także: Jasiek z "Farmy" tłumaczy, dlaczego nie wybrał ojca na Farmera Tygodnia

W "Farmie" Danka wzbudza skrajne emocje

Danuta Gołębiewska nie pozostawia nikogo obojętnym – jej działania w programie dzielą widzów. Część z nich podziwia jej determinację i strategię, widząc w niej silną postać, która nie boi się konfrontacji i walczy do końca. Inni natomiast zarzucają Dance z "Farmy" manipulację i zbyt agresywną grę, przez co staje się jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek tej edycji.

Bardzo ciężki człowiek z Danki

Danusia jest gwiazdą tego sezonu

To nie jest śmieszne

Komentarze na temat Danuty w mediach społecznościowych są pełne emocji – jedni uważają, że to ona nadaje programowi dynamikę, inni z kolei twierdzą, że psuje atmosferę wśród uczestników. Niezależnie od opinii, jedno jest pewne – Danuta Gołębiewska jest jedną z najbardziej wyrazistych postaci "Farmy 4", a jej decyzje mają ogromny wpływ na rozwój wydarzeń w programie.

Nie wiadomo jeszcze, jak potoczą się dalsze losy Danuty w programie, ale jedno jest pewne – jej obecność dostarcza widzom i uczestnikom wielu emocji.

Kiedy finał "Farmy 4"?

Czwarty sezon programu "Farma" cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów, a wielu z nich zastanawia się, kiedy odbędzie się wielki finał. Choć dokładna data nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona, można przypuszczać, że nastąpi to na początku marca. W poprzednim roku finał odbył się 1 marca, co może sugerować, że również w tej edycji widzowie mogą spodziewać się podobnego terminu. Ostateczna decyzja zależy jednak od stacji Polsat, która prowadzi emisję show.

"Farma" to jedno z najpopularniejszych programów reality show w Polsce, które z sezonu na sezon przyciąga coraz większą widownię. Format oparty jest na rywalizacji uczestników, którzy muszą przetrwać w trudnych warunkach wiejskiego życia, wykonując codzienne zadania związane z rolnictwem i gospodarstwem. Ostatecznym celem jest wyłonienie najlepszego farmera, który zdobędzie główną nagrodę w 4. sezonie "Farmy". Program zdobył uznanie dzięki swojej autentyczności i emocjonującej formule, która łączy rywalizację, pracę zespołową oraz elementy survivalu.

Tegoroczna edycja notuje rekordową oglądalność. Średnia widownia czwartego sezonu wynosi 1,08 mln osób, co oznacza wzrost o 267 tys. widzów w porównaniu z poprzednią edycją. Wynik ten pokazuje, że format wciąż przyciąga nowych fanów, a rosnące zainteresowanie może wpłynąć na dalszy rozwój programu w kolejnych latach.

Reklama

Zobacz także: Fani "Farmy" martwią się o Dankę. Internauci apelują do produkcji