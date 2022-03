W trzeciej edycji "Love Island" Ania zrobiła prawdziwą furorę i szybko stała się ulubienicą widzów. Na początku swojej przygody z programem dziewczyna związała się z Maćkiem, jednak ich relacja była naprawdę burzliwa, a uczestnik co chwila zmieniał zdanie. Ostatecznie Ania trafiła w ramiona Czarka, jednak choć dotarła z nim do finału, zajmując trzecie miejsce, ostatecznie ich związek nie przetrwał próby czasu i niedługo po powrocie do Polski para wydała oświadczenie o swoim rozstaniu . Choć wielu ciekawi obecne życie miłosne Ani, a niektórzy nawet podejrzewają, że odżyło jej uczucie z Maćkiem , wygląda na to, że to nie relacje, a kariera są obecnie u niej na pierwszym miejscu. Czyżbyśmy mieli ją zobaczyć w kolejnym telewizyjnym show? Ania z "Love Island" wystąpi w kolejnym programie? Widzowie trzeciej edycji " Love Island " poznali Anię jako naturalną blond piękność o zniewalającym uśmiechu, błysku w oku i niezwykłej osobowości. Uczestniczka kontrowersyjnego reality-show telewizji Polsat w mgnieniu oka zdobyła uznanie fanów programu, którzy bardzo dopingowali jej, by doszła jak najdalej i w końcu poznała tego jedynego. Choć Czarek zawrócił jej w głowie, szybko okazało się, że mimo wielkich deklaracji ta dwójka jednak nie jest sobie pisana. Fani, których Ania zdobyła dzięki "Love Island" - a jest ich prawie 200 tysięcy - zostali z nią na dobre i nieustannie śledzą jej dalsze poczynania. Jak się okazuje, dla udziału w programie Ania porzuciła swoją karierę. Co ma zamiar robić po nim? Jakiś czas temu Ania zdradziła, że chciałaby zrobić kurs makijażu permanentnego i ruszyć z własną działalnością. Czyżby jednak jej plany się pozmieniały? Uczestniczka i finalistka trzeciej edycji "Love Island", która podbiła serca widzów...