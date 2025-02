Atmosfera w "Farmie" robi się coraz bardziej napięta, a każdy kolejny odcinek dostarcza widzom coraz większych emocji. Teraz najwięcej jest ich wokół Danusi i Janka, którzy w kolejnym odcinku będą musieli stanąć do pojedynku. Jak wiadomo, ta dwójka - delikatnie mówiąc - nie pała do siebie sympatią. Widzowie "Farmy" na bieżąco komentują wydarzenia z programu i tym razem zwrócili szczególną uwagę na jedną rzecz. W sieci zrobiło się gorąco.

Reklama

Danuta lub Janek odpadną z "Farmy". W sieci zawrzało

Przypomnijmy, że w ostatnim odcinku "Farmy" uczestnicy stanęli do kolejnego pojedynku o bezpieczeństwo. Szóstka zagrożonych uczestników została podzielona na dwie drużyny, a ich zadaniem było przeprowadzenie sztafety. W jednej grupie znaleźli się Danusia, Jasiek oraz Surfer i panowie sprawiali wrażenie, że specjalnie wolniej wykonywali zadania, by ich grupa przegrała. Byli bowiem pewni, że w późniejszym głosowaniu pozostali uczestnicy wskażą Danusię do opuszczenia "Farmy". Widzowie nie kryli swojego oburzenia ich zachowaniem.

Nie wiem, dlaczego produkcja nie zareagowała na sabotaż podczas pojedynku. Powinna być jakaś kara, szczególnie, że była widoczna gołym okiem

Produkcja powinna ukarać Jaśka i Surfera za brak zaangażowania w pojedynku i widoczną wolę przegrania - grzmią internauci

To jednak nie był koniec emocji, bo po zakończonej konkurencji uczestnicy przystąpili do głosowania, które potoczyło się w zaskakujący sposób. Okazało się bowiem, że Danusia oraz Janek z "Farmy" otrzymali taką samą liczbę głosów, a taka sytuacja jeszcze nigdy w programie nie miała miejsca. Tym samym ta dwójka w najbliższym odcinku stanie do pojedynku, a przegrany będzie musiał opuścić "Farmę".

Widzowie w kwestii tego, kto powinien odpaść, są mocno podzieleni.

Danuta na podium. Jasiek do domu!

Jasiu pokaż co potrafisz. Dla mnie jesteś zwycięzcą - piszą internauci

A Wy, co sądzicie o całej sytuacji?

O czym jest program "Farma"?

„Farma” to polski program typu reality show, emitowany na antenie Polsatu. Uczestnicy, przyzwyczajeni do miejskich wygód, decydują się na życie w wiejskim gospodarstwie, gdzie muszą radzić sobie bez prądu, bieżącej wody i internetu. Ich zadaniem jest dbanie o farmę, uprawa roślin, opieka nad zwierzętami oraz wykonywanie codziennych obowiązków rolnika. Program ukazuje ich zmagania z codziennymi wyzwaniami życia na wsi oraz konieczność współpracy w grupie. Celem uczestników jest zdobycie tytułu Super Farmera oraz nagrody w wysokości 100 tysięcy złotych.

Program „Farma” jest emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 20:10 na antenie Polsatu. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć odcinków w czasie emisji telewizyjnej, dostępna jest również platforma Polsat Box Go, gdzie można znaleźć wszystkie epizody programu.

Zobacz także: