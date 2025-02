4. sezon reality show "Farma" cieszy się ogromną popularnością, a uczestnicy zapewnili widzom skrajne emocje. Oprócz opieki nad zwierzętami na pierwszy plan wysunęły się kłótnie i afery. Z pewnością ten sezon mocno różni się od poprzednich, co nie do końca podoba się wszystkim widzom. A kiedy wielki finał?

Kiedy finał 4. edycji "Farmy"?

Finał 4. edycji programu "Farma" odbędzie się 28 lutego 2025 roku. Będzie to kulminacyjny moment rywalizacji uczestników o tytuł "Super Farmera" oraz nagrodę główną w wysokości 100 tysięcy złotych. Program, emitowany na antenie Polsatu od poniedziałku do piątku o godzinie 20:10, zbliża się do emocjonującego zakończenia. W ostatnich odcinkach widzowie mogli obserwować coraz większe napięcia i konflikty między uczestnikami, a także dynamiczne zmiany w sojuszach. Atmosfera w gospodarstwie staje się coraz bardziej napięta, ponieważ każdy z graczy chce dotrzeć do finału.

Wielki finał "Farmy" odbędzie się na żywo, o czym poinformował Erwin i podkreślił, że on również będzie obecny tego dnia:

Nie znikam, 28 lutego widzimy się podczas odcinka finałowego, transmitowanego na żywo - poinformował na Instagramie Erwin z 'Farmy'.

Konflikty w 4. edycji "Farmy"

Czwarta edycja programu "Farma" obfituje w liczne konflikty i napięcia między uczestnikami, które eskalują wraz z upływem czasu. Wielu z nich kwestionuje kompetencje wybranych Farmerów Tygodnia, sugerując, że prawidłowe funkcjonowanie gospodarstwa to bardziej zasługa zdeterminowanych uczestników niż skutecznego przywództwa lidera. Jedyną Farmerką, która została pozytywnie oceniona przez grupę była Żaneta.

Brak jedzenia i trudne warunki bytowe potęgują frustracje, prowadząc do częstych sprzeczek i napięć. Uczestnicy stają się coraz bardziej drażliwi, a drobne nieporozumienia przeradzają się w poważne konflikty, co utrudnia współpracę i realizację zadań. Niektórzy uczestnicy, jak Patrycja Cieśla, otwarcie przyznają, że napięte relacje i ciągłe konflikty wpłynęły na ich decyzję o opuszczeniu programu. Głośno było o konfliktach między Danką a Jaśkiem, kłótniach Danuty i Wioli oraz napiętych relacjach między Surferem a Michałem.

W miarę zbliżania się finału, atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Sojusze między uczestnikami ulegają dynamicznym zmianom, a codzienne konflikty i intrygi dominują nad współpracą.

Widzowie podsumowali 4. edycję "Farmy"

Widzowie zauważają, że obecna edycja skupia się bardziej na personalnych sporach niż na wspólnych wyzwaniach związanych z życiem na farmie. Internauci są oburzeni tym, że uczestnicy bardziej zajmują się sojuszami i spiskami niż relacjami i zwierzętami na farmie.

To jest 4 sezon a oni zachowują się jak by nie wiedzieli, że to widzowie wybierają

99% odcinków: dramy, afery, knucie, Danka. Gdzie są zwierzęta w tym wszystkim?

Ile można oglądać gnębienie jednej osoby? Już nie oceniam jaka Danka jest, ale tego naprawdę odechciewa się oglądać. Kolejny sezon promowanie chorych toksycznych zachowań.

Planujecie oglądać finał "Farmy"?

