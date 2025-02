Program "Farma" to stosunkowo jeden z najświeższych formatów Polsatu, który cieszy się sporą popularnością. Obecnie widzowie mogą oglądać czwarty już sezon, który od samego początku dostarcza im ogrom wrażeń. Choć fani wciągnęli się bez pamięci, nie ulega wątpliwości, że show wkracza w decydującą fazę. Po emocjonujących eliminacjach i niespodziewanych zwrotach akcji, widzowie mają swoich faworytów do tytułu Super Farmera i nagrody 100 tysięcy złotych.

Reklama

Emocjonujące eliminacje w "Farmie"

W ostatnich odcinkach "Farmy" doszło do kluczowej eliminacji, która zaskoczyła widzów. Janek, 19-letni góral, musiał pożegnać się z programem po przegranej rywalizacji z Danutą. Mimo że Janek cieszył się sympatią wielu fanów show, jego przygoda zakończyła się na ostatniej prostej. Danuta, jego przeciwniczka, okazała się silniejsza w decydującej rozgrywce, co sprawiło, że to ona pozostaje w grze o tytuł Super Farmera i główną nagrodę – 100 tysięcy złotych.

Co więcej, również w ostatnim odcinku Danka nie miała sobie równych, pokonując Patrycję, która musiała pożegnać się z programem. Jej przegrana wywołała mieszane emocje wśród widzów. Wygląda więc na to, że Danuta jest naprawdę twardą zawodniczką, która ma spore szanse na wygraną. Czy takiego zdania są również fani?

Zobacz także: Patrycja Markowska pokazała zdjęcie z mężem i podzieliła się swoim szczęściem. "Czuję wdzięczność"

Internauci typują uczestników, którzy mają szansę na wygranie "Farmy"

Na początku finałowych zmagań to Wiola, trenerka personalna, była uważana za główną kandydatkę do zwycięstwa. Jej zaangażowanie i determinacja zyskały uznanie widzów, którzy chętnie komentowali jej postawę w mediach społecznościowych. Jednak z biegiem czasu sympatie fanów przesunęły się na innych uczestników. Według opinii widzów, Wiola nie ma już tak dużych szans na wygraną, jak jeszcze kilka tygodni temu.

Obecnie największe szanse na zwycięstwo mają Erwin i Kaja, których strategia, umiejętność radzenia sobie w trudnych warunkach i relacje z innymi uczestnikami sprawiły, że zyskali ogromne poparcie. Nie tylko ich w komentarzach wskazują internauci. Pod najnowszym postem na profilu programu "Farma" pojawiły się głosy, że w finale nie zabraknie Danuty, a także Michała.

Produkcja stawia na finał z Danką i Michałem - za dużo sobie pozwalają i nie ponoszą kary, jak w innych edycjach

To była ustawiona pod Danusie

Jak pokazały komentarze, nie wszyscy jednak kibicują Danusi. Z kolei spora część internautów jest zdania, że tym razem Farmerem Tygodnia zostanie Żaneta.

Wydaje mi się, że to może być Żaneta nowym farmerem tygodnia

Danka tak mnie wkurza, że ja nie wiem

Myślę, że farmerem będzie Żaneta

Atmosfera w "Farmie" zaczyna się zagęszczać

Zbliżający się finał sprawia, że emocje w programie sięgają zenitu. Uczestnicy czują na sobie presję, a rywalizacja staje się coraz bardziej zacięta. Każdy z nich marzy o zdobyciu nagrody i tytułu Super Farmera, co prowadzi do napiętych sytuacji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Finałowe odcinki obfitują w emocjonujące momenty, które przyciągają przed ekrany tysiące widzów.

Fani z niecierpliwością czekają na ostateczne rozstrzygnięcie i oficjalne ogłoszenie zwycięzcy. Czy będzie to Erwin? A może Kaja? A może Danuta zdoła jeszcze wszystkich zaskoczyć? Jedno jest pewne – emocji nie zabraknie!

Zobacz także: