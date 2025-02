4. edycja "Farmy" bije rekordy popularności! Nic w tym dziwnego, bo uczestnicy dostarczają widzom takich emocji, jakich jeszcze nie było w historii programu. Wielkimi krokami zbliża się tydzień finałowy i jest już znana trójka uczestników, którzy wywalczyli sobie uczestnictwo w półfinale, a tymczasem głos zabrała Żaneta i na swoim instagramowym koncie opublikowała zdjęcie zza kulis. Tak naprawdę wyglądała praca na farmie. Zdradziła za dużo?

Reklama

Żaneta z "Farmy" pokazała kulisy programu

Czwarta edycja programu "Farma" obfituje w liczne konflikty i napięcia między uczestnikami, które wpływają na dynamikę życia w gospodarstwie. Jednym z najbardziej zauważalnych konfliktów jest spór pomiędzy Wiolą a Danutą. Najpierw Danka zarzuciła Wioli, że ciągle rozmawia z Michałem, potem atmosferę podgrzały wzajemne oskarżenia dotyczące jakości wykonywanych obowiązków. Napięta sytuacja jest też między Michałem a Surferem. Brak jedzenia i surowe warunki życia na farmie dodatkowo potęgują frustracje uczestników. Głód i zmęczenie sprawiają, że nawet drobne nieporozumienia przeradzają się w poważne kłótnie, a atmosfera w grupie staje się coraz bardziej napięta.

Tuż przed finałowym tygodniem na "Farmie" doszło do nieoczekiwanych zmian w sojuszach i okazuje się, że Michał przyjął propozycję Bandiego i dołączył do niego i Surfera. Wygląda na to, że przed finałem uczestnicy nie mają już żadnych sentymentów. Jedną z osób, która najmniej spiskuje na "Farmie" bez wątpienia jest Żaneta. Teraz uczestniczka pokazała prywatne zdjęcie zza kulis i zdradziła, jak naprawdę wyglądała praca na farmie. Nie było łatwo!

Instagram @zanaa87

Żaneta z "Farmy" ma szansę na finał?

4. sezon "Farmy" jest zupełnie inny niż wszystkie. Już w trzeciej edycji uczestnicy mocno spiskowali, aby dojść do finału, a emocje nieustannie podgrzewała Amanda, ale teraz zwierzęta zeszły na drugi plan i najważniejsze okazały się sojusze i walka o głosy. Michał mocno podpadł widzom swoim zachowaniem i nieustannym plotkowaniem, a z kolei Żaneta jest jedną z uczestniczek, która stara się trzymać z dala od afer i bardzo sumiennie podchodzi do powierzonych jej zadań. Internauci doskonale to zauważają i trzymają za nią kciuki.

Normalna, przeżywa odejście ludzi, których lubiła, ma emocje jak każdy człowiek, ja życzę powodzenia i trzymam kciuki za dojście do finału

Miła pracowita, uczciwa, życzę wygranej

Epicko, mam nadzieję, że pokażesz im co to jest farmer tygodnia, bo póki co to nie ma tam nikogo kto byłby ogarnięty, nie robił dramy. Żanetka trzymam za Ciebie kciuki

W komentarzach zdarzają się też słowa krytyki pod adresem Żanety, ale mimo to nadal jest wymieniana jako jedna z osób, które zasługują na obecność w finale 4. edycji "Farmy".

Zobaczycie że finał wygra Wiola, Żaneta lub Bandi ja za nich trzymam

Kto wygra 4. edycję "Farmy"?

Michał z Ananasem walczą o to, aby jak najdłużej zostać na "Farmie" i dotrzeć do finału, ale metody, jakie wybierają są mocno kontrowersyjne, i z odcinka na odcinek tracą poparcie widzów. Danka i Kaja mogą liczyć tylko na siebie, bo mimo sojuszy stale są wystawiane do pojedynków, z kolei Bandi i Żaneta oraz Wiola są typowani przez internautów jako uczestnicy, którzy zasłużyli na finał. Tak rzeczywiście będzie? Okazuje się, że Danuta ma szansę zajść naprawdę daleko. Zaskoczeni?

Słyszałem, że najdłużej w programie byli Danka, Bandii, Żaneta i Serfer, ale nie wiem ile w tym prawdy

Komu kibicujecie?

Zobacz także:

Reklama