Czwarty sezon programu "Farma" zadebiutował na antenie Polsatu 6 stycznia 2025 roku. Uczestnicy ponownie zmierzyli się z wyzwaniami życia na farmie, rezygnując z nowoczesnych wygód na rzecz codziennych obowiązków rolniczych. Program emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:10. W najnowszym sezonie nie zabrakło emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. W odcinku 26., wyemitowanym 10 lutego 2025 roku, doszło do istotnych zmian w strukturze przywództwa na farmie. Wybór nowego Farmera Tygodnia wywołał napięcia wśród uczestników, prowadząc do przetasowań w dotychczasowych sojuszach. Decyzje podjęte podczas Rady Farmy miały kluczowy wpływ na dalszy przebieg rywalizacji.

Reklama

Widzowie „Farmy” chcą, żeby to Michał odpadł z programu

Po ostatnim odcinku „Farmy” między Wiolą a Michałem nie układa się najlepiej. Uczestnicy nie szczędzili sobie kąśliwych komentarzy, co nie umknęło uwadze widzów. Oglądający, którzy nie mogą doczekać się już finału "Farmy", również zaczęli odczuwać coraz większy dystans do 35-latka. W mediach społecznościowych pojawiło się sporo komentarzy, w których internauci życzą Michałowi, by ten jak najszybciej pożegnał się z show Polsatu.

Michał coraz bardziej mnie irytuje, zróbcie wszystko, żeby ten typ wyleciał.

Mnie też. Taki skromny, a teraz wychodzi z niego ziółko.

Dana, Michał i Ananas, czas już na was.

Kombinuje, jak może.

Kim jest Michał z czwartego sezonu „Farmy”?

Michał Sokólski to 35-letni przedsiębiorca z Orzysza, uczestnik czwartej edycji programu "Farma" emitowanego na antenie Polsatu. Jest właścicielem firmy budowlanej, a swoje sukcesy zawodowe osiągnął dzięki własnej pracy i determinacji. Po wielu latach pracy za granicą powrócił do rodzinnego miasta, gdzie kontynuuje działalność na własny rachunek. Hobbystycznie zajmuje się tworzeniem drewnianych mebli. Jego silny charakter i wola przetrwania zostały wzmocnione podczas walki o powrót do zdrowej sylwetki, co podkreśla jego upór i dążenie do celu.

Przez wiele lat pracował za granicą, ale ostatecznie zdecydował się na powrót do rodzinnego miasta, gdzie rozwija własny biznes budowlany. Jego zamiłowanie do rzemiosła przejawia się również w hobbystycznym tworzeniu drewnianych mebli.

Jako uczestnik programu „Farma”, musiał zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, w tym życiem bez nowoczesnych wygód, ciężką pracą fizyczną oraz rywalizacją z innymi uczestnikami. Jego silny charakter i wola przetrwania były widoczne zarówno w programie, jak i w jego osobistej walce o powrót do zdrowej sylwetki.

Patrycja odpadła z "Farmy", a w sieci zawrzało

Nie tylko Michał wzbudza spore kontrowersje w czwartym sezonie "Farmy" - również Patrycja, która pożegnała się ostatnio z "Farmą" wywołała mieszane reakcje wśród fanów. Spore grono kibicowało uczestniczce, ale wielu fanów cieszyło się, że nie zobaczą już Patrycji w show:

Szkoda, że odeszła, może i nie były w zgodzie z Danką, ale kulturę miała większą od Danki

Bardzo dobrze, że odpadła

Pomimo kontrowersji, „Farma” nadal przyciąga przed ekrany liczne grono widzów, oferując codzienną dawkę emocji i dramatów związanych z życiem w surowych warunkach wiejskich. Wygląda na to, że fani „Farmy” już wiedzą, kto wygra program.

Reklama

Zobacz także: Patrycja odpadła z "Farmy", a w sieci wrze. "Będzie jej brakowało" vs. "Już się bałam, że zostanie"