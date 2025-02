Po 7 tygodniach w programie Danka musi pożegnać się z "Farmą". Uczestnicy wyrzucili ją w programu w finałowym tygodniu. Internauci są oburzeni faktem, że w takich chwili pozwolono grupie decydować. W sieci wybuchła burza o eliminacji Danki.

Na odchodne prowadzące miały dla uczestniczki dobrą informację.

Danka odpadła z "Farmy" przed finałem

Uczestnicy "Farmy" podzielili się na grupy. Danka, Serfer i Kaja byli w jednej drużynie, drugą tworzyli Michał, Bandi i Żaneta. Wygrane osoby w składzie Michał, Bandi i Żaneta mogli zdecydować, kto spakuje się do domu. Od razu było jasne, że wskażą Dankę.

Niestety to Danka musiała opuścić "Farmę" na cztery dni przed finałem. Nie mogła powstrzymać łez:

No cóż. Wiadomo, nie jestem dumna ze wszystkich swoich decyzji i zachowań, ale jestem mega wdzięczna, że mogłam tu być, przeżyć tę cudowną przygodę. Michał, wiedziałam, że będzie miał duży wpływ na tę decyzję, bo jest bardzo elokwentny.

Michał wydawał się być oburzony słowami Danki po usłyszeniu decyzji, chociaż de facto był za tym, by to właśnie ona opuściła program:

Danka po raz kolejny ma do mnie jakieś obiekcje, poruszyła tylko moją osobę, nie wiem dlaczego w tym wszystkim najbardziej ja gram skrzypce, decyzja była wspólna.

Tak Danka podsumowała swój pobyt na "Farmie". Spędziła w programie aż 7 tygodni:

Moja przygoda tutaj się kończy i w sercu zabieram przepiękną przygodę, gdzie mogłam być sobą. Myślę, że nikt nigdy mnie nie widział w takiej okazałości, w takiej barwnej i bogatej. Kocham ten program za to, że moje emocje i wrażliwość przerodziła się w coś pięknego i pokazała, jaka jestem twórcza. Na pewno wychodzę silniejsza, to że płaczę nie znaczy, że jestem słaba tylko wzruszona.

Danka adoptowała kotki z "Farmy"

Prowadzące "Farmy" na koniec zwróciły się do Danki. Uczestniczka nie tylko będzie musiała napisać list pożegnalny, w którym wskaże, kogo chciałaby pociągnąć za sobą ale również doczekała się wspaniałej informacji.

I tak na koniec. Z tego co pamiętam, chciałaś adoptować Miętusa i Pokrzywkę, więc nie wyjdziesz stąd z pustymi rękami. Ogarniemy wszystkie formalności, papiery adopcyjne i weterynarza.

Fani komentują odejście Danki z "Farmy"

Fani typowali, że Danka dostanie się do finału "Farmy". Niestety to już się nie wydarzy. Po ostatnim odcinku widzowie wydają się nie być pocieszeni tym, że w tygodniu finałowym to uczestnicy decydowali o tym, kto musi pożegnać się z "Farmą". Stają w obronie Danki:

Danka mam nadzieję, że pociągniesz Michała za sobą

Jak można zrobić nominację kogoś przez głosy uczestników na ostatnim etapie przed finałem?

To była niesprawiedliwa nominacja

Brak Danki na farmie to już nie farma

Nominacje w tygodniu finałowym!!! Uczestnicy powinni sami walczyć o finał, pozwoliliście gnidom zadecydować??!! Porażka!!! Nam nie podobają się także reguły gry!

