Wiola z 4. edycji "Farmy" tuż przed finałem postanowiła ściąć swoją burzę loków. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby Wiola pokazała nową fryzurę, a tymczasem ona zaprezentowała się w lokach, ale kilkucentymetrowych i pokusiła się o dość zaskakujące porównanie. Tego jeszcze nie było. A jak teraz wygląda Wiola z "Farmy"? Zobaczcie!

Czym zajmuje się Wiola z "Farmy"?

Wioletta Radzanowska, znana jako Wiola, jest jedną z uczestniczek czwartej edycji programu "Farma". 35-letnia Wiola pochodzi z Gdańska, jednak na co dzień mieszka w Hamburgu, gdzie pracuje jako instruktorka fitness oraz stylistka rzęs. Jej pasja do sportu zaowocowała udziałem w zawodach kulturystycznych, co podkreśla jej zaangażowanie w zdrowy styl życia.

W trakcie programu "Farma" Wiola dała się poznać jako osoba charyzmatyczna i zdeterminowana. Jej relacje z innymi uczestnikami, zwłaszcza z Danutą, były pełne napięć i konfliktów, co przyciągnęło uwagę widzów. W jednym z odcinków Wiola zwyciężyła w konkurencji przeciągania liny przeciwko Danucie, co umocniło jej pozycję w programie. Poza programem, Wiola jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoim życiem i pasjami z ponad 100 tysiącami obserwujących. Niedawno podzieliła się radosną nowiną, publikując zdjęcie z ukochanym i ogłaszając swoje szczęście w związku. Teraz zaskoczyła metamorfozą!

Wiola z "Farmy" zaskoczyła internautów

Na jednym z nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych Wiola pokazała, jak ścina swoje długie afro loki. To również dzięki tej fryzurze stała się jedną z najbardziej charakterystycznych uczestniczek 4. edycji "Farmy". Teraz przyszła pora na rozstanie z burzą loków, a Wiola zrobiła to na swój sposób i wszystko pokazała swoim obserwatorom.

Internauci nie kryją zaskoczenia i w komentarzach zawrzało:

Na finale będziesz nie do poznania

Czyżby nowy 'mop' miał wjechać? Też się nad takim zastanawiam

Nie, ja uwielbiam tego twojego mopa na głowie, mam nadzieję, że to jakaś ściema.

Ja wiem, ja wiem. Idzie świeżutki mop. Nie jesteś kobietą, która daje się manipulować społeczeństwu

Nowa fryzura Wioli z "Farmy"

Uczestniczka 4. edycji "Farmy" po drastycznym cięciu natychmiast pokazała efekt metamorfozy, który może mocno zaskoczyć. W takim wydaniu Wiola jeszcze nie prezentowała się swoim obserwatorom, ale internauci są pewni, że jeszcze zaskoczy nową fryzurą na wielki finał "Farmy", który odbędzie się na żywo już 28 lutego.

Instagram @wiola_radzanowska

Tak też się stało! Wiola z "Farmy" następnego dnia po ostrym cięciu pokazała, jak wyglądają jej naturalne włosy i przy okazji zdradziła, jak to się stało, że nie zniszczyła ich przy okazji ścinania afro loków. Okazuje się, że miała je zaplecione w drobne warkoczyki. A jak Wiola prezentuje się po metamorfozie? Już wróciła do burzy loków, ale tym razem z niebieskimi akcentami!

Instagram @wiola_radzanowska

