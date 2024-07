We wczorajszym czwartym odcinku "Azja Express" wiele się działo. Gwiazdy pokazały swoją prawdziwą twarz. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan odpadli przez Renatę Kaczoruk z programu. Ale było też sporo innych ciekawych sytuacjach. Hanna Lis prawie dostała zawalu serca, Maciej Żurawski pokazał, ze jest super człowiekiem i specjalnie przegrał zawody, aby Lis z Jemiołem dostali amulet. Oczywiście nie zabrakło słynnych cytatów Małgorzaty Rozenek i kpin z Kuby Wojewódzkiego! Przypomnijmy je wszystkie jeszcze raz... Przeczytajcie nasza galerię z cytatami i najciekawszymi momentami.

Dlaczego Renata Kaczoruk stwierdziła, ze ma otwartą wojnę z Rozenek i Majdanem? Bo kolejny raz weszła im w paradę w szukaniu transportu. Majdan był wkurzony, a jeszcze bardziej Rozenek.

Brawo Renia, rób tak dalej... My daliśmy wam transport, a ty teraz co robisz? - Mówi Majdan do Kaczoruk.