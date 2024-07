Czwarty odcinek "Azja Express" za nami. Z programu odpadli Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan (pary odpadają co drugi odcinek). To 2. para po Przemysławie Salecie i Darku Kuźniaku która odpadła z programu. Dlaczego tak się stało? Czytajcie relację!

Azja Express, odcinek 4. Relacja NA ŻYWO. Zaczynamy o 21.30!

O co chodzi w Azja Express? Gwiazdy ścigają się ze sobą, a ich zadaniem jest dotarcie jak najszybciej do celu podróży. Muszą radzić sobie bez samochodu, pieniędzy, ani przewodnika.

Dziś wizja eliminacji na mecie w Dien Bien Phu spowoduje, że wyścig przyspieszy. Zacznie się niewinnie i nieco przewrotnie. Wspinaczka w górach i morderczy wyścig po schodach... Przeczytajcie w naszej relacji na żywo!

Koniec, będziecie jeszcze oglądać Azja Express, bez Małgosi Rozenek i Radosława Majdana? Bo my mocno się zastanawiamy.

Tak bardzo chciałam zobaczyć Laos - mówi Małgosia Rozenek.

Pomyśl będziesz mieć teraz wakacje - mówi do Rozenek Stanek. - Pierd.... wakacje mówi Rozenek i płacze.

Oni są na dobre i na złe i widać w nich uczucie. Szkoda, że to oni byli ostatnią parą - mówi Jemioł.

22:53 Stanek mówi jak podziwia Małgosię i Majdana. Chcieli z nimi wejść na mate, aby nie odpadli, ale się nie dało.

22:52 STAŁO SIĘ ROZENEK I MAJDAN ODPADAJĄ Z PROGRAMU

22:51

Stanek niesie plecak Miko. Rozenek, sama idzie ze swoim plecakiem, twardo...

Małgosia jestem z ciebie dumny mówi Stanek i mija ją na schodach.

Niewielu mężczyźni to ma ile charakteru ile ma Małgosia. Ja dlatego tak bardzo ja kocham, bo jeśli robi coś to z przekonaniem i z sercem do niczego się nie zmusza - mówi z uznaniem Majdan o Rozenek.

22:50

Dasz radę krzyczy Majdan do Rozenek. Daj plecak kur... !

22:48 Rozenek z Miko i Stankiem dziękują sobie na wzajem za pomoc.

Stanek widzi schody, po których musi wejść.

Ja wam to oddaję, nienawidzę schodów - mówi Stanek.

22:47 Pierwsze po wielkich schodach do mety docierają Renata Kaczoruk i Weronika. Drugie Włodaczyk z Konarowską. Trzeci Pascal...

22:37 Żurawski chowa się za liśćmi, żeby ktoś końcu przejął flagę. Wszyscy sobie podają flagę jak oparzeni. Już wydawało się, ze flagę będą mieli Majdan i Rozenek, ale w ostatniej chwili Majdan wrzucił chłopakom ją do busa.

22:33 Zadanie - znaleźć dwie kobiety o włosach dłuższych niż metr. Pascal jest pierwszy, potem Renata z Weroniką i Włodarczyk z Konarowską.

22:33 Na pakę zabieraj się razem Miko, Sanek, Żurawski, Rozenek i Majdan...

22:31 Tymczasem Renata z Weroniką.

- No nie ciesz się tak, nikomu nie można życzyć źle - mówi Weronika do Kaczoruk. Ja nie życzę im źle, ja życzę im lepiej - mówi Kaczoruk.

22:22 Renata i Pascal złapali ten sam transport.

Renata z Pascalem mogli zabrać na pace stopem, którego złapali, Małgorzatę Rozenek i Radosława Majadana, ale Renata Kaczoruk mimo, że było miejsce, ostentacyjnie kazała kierowcy się nie zatrzymywać. Kaczoruk nawet na Małgorzatę nie patrzyła, tylko kazała jechać dalej. Podkurzona Rozenek i Majdan bili jej prześmiewczo brawo za takie niekoleżeńskie zachowanie.

Widzę Renata, że charakter jak zawsze zostawiłaś w domu - krzyczy Majdan.

Renata Kaczoruk tłumaczyła się, ze czasem może zaskakiwać swoją stanowczością...

Jeeeee ominęłyśmy Rozenkową - krzyczy Kaczoruk.

Ten program pokazuje, kto jaki jest na prawdę, bo przez długi czas nie można udawać. Jaki bicz - mówi Rozenek o Renacie Kaczoruk Kto ma ją miał nauczyć zachowania do drugiego człowieka, narzeczony? (Małgosia go ucisza) No błagam cie to właśnie on jej dawał takie wskazówki! - komentują ostro Radek Kaczoruk i Wojewódzkiego.

22:21 Wszyscy boją się czarnej flagi.

Oni są tam... mają flagę, zaraz nam ją wlepią Nie spokojnie, Małgonia spokojnie.... Poza tym lepiej teraz niż później.

22:19 Pary ścigają się do Laosu to 200 km. Mają czarną flagę, którą mają sobie przekazywać w czasie wyścigu. Ale ta para, która na koniec zostanie z flagą, spada o jedno miejsce z rankingu na mecie.

22:11 Żurawski przestraszył się tego co się stało z Lis. Kiedy doszła do siebie z kolegą dali popis, jak można pięknie przegrać. Robił wszystko, żeby gorzej wypaść od Lis i Jemioła. Ostatecznie amulet o wartości 10 tys. zł zdobyła Hanna Lis i Łukasz Jemioł.

Żeby baba nas pokonała i jakiś projektant mody - śmieje się Żurawski, który dał im wygrać.

22:06 Teraz skaczą jak przez gumę. Hanna Lis nie daje rady, mówi że ma coś z sercem.

Jeszcze jedna taka konkurencja, ja padnę na serce. To nie są jaja. Mam wrodzoną wadę mocno przyśpieszoną prace serca w spoczynku, a co dopiero w takiej konkurencji.

Hania nie denerwuj się - prosi Jemioł jak Hannę Lis bada lekarz. Hanna - ja mówi, ze nie daje rady, a ty mówisz hop - mówi do Jemioła zła Lis. Możecie kur...tego nie grać - krzyczy zła do operatora.

22:04 Lis rozwala garnki z zawiązanymi oczami w 18 sekund. Kolega Żurawskiego 47 sekund.

Wiadomo, że kobieta ma większą wprawę w rozwalaniu ganków - komentuje Żurawski.

22:04 Łukasz Jemioł jako pierwszy złapał z zawiązanymi oczami kozę.

Jaką ja mam szansę wygrać z projekatantem mody. Jak on z kóz robi ubrania. Kozy lubią nawet jego perfumy - komentuje Żurawski.

22:02 Hania Lis i Łukasz Jemioł oraz Żurawski z kolegą.

Grają o amulet wart 10 tys złotych. W ludowych grach i zabawach.

21:59

Leszek Stanek płacze, bo mają w nocleg u bardzo biednej rodziny. Płacze, że nie chce brać jedzenia od nich. Bo mają gorzej od nich ,a on jest biały ma fajne ciuchy i sobie gra, a oni nie mają nic. Daje to co ma... butelkę wódki.

21:58

Mieliśmy kryzys w grze. Nie w związku znaczy - dodaje Majdan. - To by mi nawet do głowy nie przyszło - mówi Rozenek. Ale dzięki Bogu ten dzień już się kończy - mówi Rozenek i Majdan

21:57 Renata z Weroniką nie mogą znaleźć noclegu.

21:56 Hanna Lis i Jemioł oraz Żurawski z kolegą spędzają czas na festynie. Będą walczyć w tradycyjnej zabawie o amulet.

21:55 Reszta szuka miejsca do spania.

Rozenek się denerwuje że zostali z Majdanem pogonieni. Kur... co za gość. Już ne są tacy mili ci Wietnamczycy. Bo to już inny region jest - tłumaczy Majdan.

21:54

Żurawski i Rozenek z Majdanem dotarli jako pierwszy i drudzy do mety.

21:53

Renata Kaczoruk z Weroniką nie chcą pokazać że są zołzami, wiec zabierają ze sobą Pascala Brodnickiego.

21:52

Jestem zmęczona światem w którym za wszystko można zapłacić - mówi Kaczoruk, która tłumaczy dlaczego wzięła udział w Azja Express.

21:49

Jemioł i Lis są zdegustowani swoją nagrodą. Spędzą wieczór z tradycyjną rodziną, która hoduje świnie.

W ramach immunitetu zwiedzamy chlew. To jest nasze szczęście!

21:47

Stanek też ma hejta na Kaczoruk.

Dlaczego ludzie tacy są Renia mówi mają taki styl. Wbija się na chama. Mi się taka atmosfera mi sie nie podoba. Ja ludzi lubię, szanuję i wymagam k... takiego samego.

21:40 Renata Kaczorku mówki:

Mamy otwartą wojnę!

21:39 Tymczasem Lis i Jemioł piką szampana. Jada wypocząć w miejsce, gdzie zacznie się gra o amulet.

Raz pijesz szampana, a raz śpisz w schowku na szczotki - mówi Hanna z Łukaszem i stukają się kieliszkami.

21:37 Majdan wścieka się na Renie, która tym razem znowu kradnie jemu transport.

Brawo Renia, rób tak dalej... My daliśmy wam transport, a ty teraz co robisz? - Mówi Majdan do Kaczoruk.

Ona nie ma charakteru. Nienawidzę takich ludzi, jak ja takich ludzi nie trawię - mówi Rozenek, która obserwowała jak Renata zabrała taksówkę Majdanowi. - Może młoda jest to dlatego - zaczyna tłumaczy Renatę Majdan. 0 ja byłam młoda i taka nigdy nie byłam. Ona jest okropna. Charakter masz z urodzenia albo z wychowania - komentuje Rozenek.

Weronika nie jest zadowolona z postawy Kaczorku.

- Hej umawiałyśmy się z dziewczynami że razem jedziemy. - Ja się na nic z nimi nie umawiałam - mówi Kaczoruk, która nie czuje sie winna, ze zostawiła Włodarczyk i Konarowską na lodzie.

21:35

Okazuje się, że Kaczoruk wysiudała Włodarczyk i załapała się na samochód z Miko, Majdanem. Renata olała dziewczyny, który pilnowały jej plecaka. Byle do przodu. Włodarczyk jest zawiedziona

Jak ja się na coś umawiam, to to robię - mówi zawiedziona.

Zaczęło się!

21:33 Kaczoruk, Włodarczyk razem łapa samochód. Wyścig trwa pod górę.

W pierwszej edycji biorą jeszcze udział:

Pascal Brodnicki z Pawłem Dobrzańskim

Renata Kaczoruk i Weronika Budziło

Hanna Lis i Łukasz Jemioł

Iza Miko i Leszek Stanek

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan

Agnieszka Włodarczyk i Maria Konarowska

Michał Żurawski i Ludwik Borkowski

Będą też lawiny błotne...