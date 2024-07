Takich emocji w "Azja Express" się nie spodziewaliśmy! W ostatnim odcinku programu z show pożegnali się Małgosia i Radek Majdanowie (ZOBACZ RELACJĘ!). Jak do tego doszło? Pośrednio przyczynili się do tego uczestnicy show... Kiedy Renata Kaczoruk i Pascal Brodnicki, nie chcieli wziąć na pakę Małgosi i Radka Majdanów, zaczęła się prawdziwa akcja!

Renata Kaczoruk tłumaczyła się, ze czasem może zaskakiwać swoją stanowczością... Widać było też, że była bardzo zadowolona ze swojego zachowania, kiedy nie pozwoliła kierowcy się zatrzymać, by zabrał Majdanów.

O Kaczoruk wypowiedziała się sama Rozenek-Majdan, która stwierdziła, że nie zawsze da się grać kogoś, a prawdziwy charakter prędzej czy później się ujawni.

Ale to nie koniec mocnych cytatów... Oberwało się też Kubie Wojewódzkiemu, którgo pośrednio skrytykował sam Radek Majdan.

Kto ma ją miał nauczyć zachowania do drugiego człowieka, narzeczony? - powiedział ostro Radek Majdan i w tym momencie Małgorzata Rozenek-Majdan zaczęła go uciszać, po czym dodała - No błagam cię, to właśnie on jej dawał takie wskazówki! - komentują ostro Radek Kaczoruk i Wojewódzkiego.