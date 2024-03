Włodarczyk, Rozenek i Lis pokazały, jak spędzają razem czas. Wszystkie panie wyglądają na bardzo zadowolone i widać, że świetnie się bawią w swoim towarzystwie. Jednak w komentarzach nie obyło się bez uszczypliwości. O co poszło tym razem?

Włodarczyk, Rozenek i Lis na wspólnym zdjęciu

Przyjaźnie w show-biznesie są rzadkością, ale się zdarzają. W 2016 roku Małgorzata Rozenek, Agnieszka Włodarczyk Hanna Lis poznały się na planie programu "Azja Express" i nikt by się nie spodziewał, że ich relacja stanie się tak bliska. Była prowadząca "Dzień dobry TVN" nawet wspólnie trenuje z mężem Włodarczyk, ponieważ przygotowuje się do swojego nowego programu. Ostatnio Rozenek została przyłapana na spotkaniu Karasiem i wygląda na to, że ich relacje są bardzo przyjacielskie.

Teraz na Instagramie Agnieszki Włodarczyk pojawiło się wspólne zdjęcie z przyjaciółkami: Małgorzatą Rozenek i Hanną Lis. Panie wyglądają na tym zdjęciu bardzo młodo, co od razu zauważyli fani. Jedna z internautek nie mogła powstrzymać się od uszczypliwości w ich kierunku — jednak one również nie pozostały jej dłużne.

Flirty wjechały za mocno. Wszystkie młodsze ode mnie a ja mam 39 lat — napisała jedna z internautek.

Niestety nie można tego ocenić, bo w przeciwieństwie do nas masz fake konto, i fake zdjęcie — odpowiedziała Agnieszka Włodarczyk.

Na komentarz aktorki zareagowała Hanna Lis, która dodała emotikony ze śmiejący się minami i dłońmi bijącymi brawo.

Pod zdjęciem celebrytek pojawiło się również wiele komplementów oraz opinii, że panie wyglądają jak siostry. A wy widzicie podobieństwo?

Cudowne kobiety, cudowne zdjęcie

Myślałam, że to jakieś 3 siostry

Jak Siostrzyczki wyglądacie Panie. Śliczne zdjęcie — piszą internauci.

