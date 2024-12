Piotr i Agnieszka Głowaccy pochwalili się swoim szczęściem! Aktorska para zalewie kilka tygodni po emisji wielkiego finału "Azja Express" ogłosiła wspaniałe wieści. Głowaccy powiedzieli o wszystkim w rozmowie z mediami, a później przekazali wieści podczas relacji na żywo na ich profilach na Instagramie. Widzowie hitowej produkcji TVN podejrzewali, że ich związek może zakończyć się rozstaniem, a Agnieszka i Piotr Głowaccy teraz zaskoczyli wszystkich wspaniałą nowiną.

Ostatnia edycja "Azji Express" wywoływała ogromne emocje nie tylko ze względu na zaciętą rywalizację uczestników, ale również ze względu na zachowanie żony Piotra Głowackiego. Agnieszka Głowacka świetnie radziła sobie z kolejnymi zadaniami, ale już od pierwszego odcinka widzowie ostro krytykowali ją za to, jak traktuje swojego męża. Między parą dość często dochodziło do sprzeczek, co oburzało widzów, którzy wróżyli im szybkie rozstanie po programie. Nawet gdy Piotr i Agnieszka Głowaccy pojawili się w "Dzień Dobry TVN" padło pytanie o rozwód.

Po każdym odcinku "Azji Express" w sieci pojawiało się mnóstwo gorzkich komentarzy na temat zachowania Agnieszki Głowackiej, a internauci zastanawiali się, czy jej relacja z mężem przetrwała po powrocie z nagrań programu. Aktorska para zdaje się nie przejmować takimi opiniami i widać, że już dawno zapomnieli o sprzeczkach przed kamerami. Co więcej, niedawno ogłosili wspaniale wieści! Piotr Głowacki w rozmowie ze Światem Gwiazd poinformował, że ich rodzina się powiększyła. Aktor przyznał, że przed nimi pierwsze święta ze szczeniakiem, którego adoptowali.

Rodzina już nam się powiększyła o szczeniaczka, on też sprawia, że spędzimy je stacjonarnie i to wierzę, że nam przyniesie zejście i to czego życzymy wszystkim, takiego wyspokojenia, zejścia do takiego najprostszego ciepła i spotkania i żeby w tej nocy najdłuższej, która się przełamie na to, że już będzie dnia przybywało to, żeby z tym dniem przybywało i słońce i spokój na świecie

Piotr Głowacki wyznał dla Świata Gwiazd.