Tegoroczna edycja "Azji Express" wzbudza w fanach wiele skrajnych emocji. Okazuje się, że jedna z uczestniczek, Agnieszka Głowacka, wzbudziła skrajne emocje wśród widzów, a teraz koledzy z edycji - Jacek Jelonek oraz Oliwer Kubiak powiedzieli prawdę o żonie aktora. Padły naprawdę mocne słowa. Sprawdźcie szczegóły!

Tegoroczny sezon "Azji Express" zaskoczył widzów pod względem doboru gwiazd. Gdy tylko okazało się, że Mandaryna wraz z córką Fabienne wezmą udział w show fani nie kryli zaskoczenia i szczęścia. Dodatkowo, w edycji pojawili się między innymi Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak, Aleksandra Adamska z siostrą czy Piotr i Agnieszka Głowaccy.

Fani po pierwszym odcinku show nie mogli uwierzyć w zachowanie żony aktora. Kobieta w stresujących sytuacjach złościła się na Piotra i zdarzyło się nawet, że podniosła na niego głos. Piotr Głowacki zachowywał spokój i cierpliwie i miło odpowiadał żonie, jednak niektórzy internauci byli zdania, że Agnieszka swoim zachowaniem "katuje" męża:

Teraz jednak głos zabrali koledzy z programu - Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak, którzy rywalizowali z małżeństwem Głowackich. W rozmowie ze "Światem Gwiazd" przyznali, że zachowanie Agnieszki nie było efektem montażu, a faktycznej komunikacji:

Wiesz co, no... Znaczy, powiemy tak. Ktoś z ekipy powiedział, że nie da się zmontować kogoś inaczej, niż był. Więc wydaje mi się, że trochę tak było. I nie wiem, czy to może przez stres, czy to przez sytuację stresową, czy to, że był wyścig

- zaczął Jacek Jelonek.