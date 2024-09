Za nami premiera nowej serii „Azji Express”. Wśród celebrytów, którzy ścigają się w Filipinach i Tajwanie, są Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska oraz jej córka Fabienne. Dziewczyna niedługo przed emisją programu skończyła 21 lat. Na co dzień studiuje na Akademii Sztuk Pięknych. Przed rozpoczęciem semestru wybrała się z mamą w emocjonującą wyprawę. Jak Mandaryna i Fabienne radziły sobie z tym wyzwaniem?

Fabienne o relacji z Mandaryną na planie „Azji Express”

W najnowszej edycji „Azji Express” mogliśmy już zobaczyć Mandarynę i jej córkę Fabienne. Dziewczyny pojawiły się pod koniec sierpnia na konferencji prasowej, podczas którego opowiedziały o tym doświadczeniu. Jak wyglądała ich relacja na planie show? Fabienne przyznała, że martwiła się o mamę ze względu na jej problemy zdrowotne.

Mama ma cukrzycę, więc to była moja myśl z tyłu głowy, żeby zadbać o to, żeby czuła się dobrze. Może wyjść na to, że ja bardziej matkuję, ale finalnie tak nie jest w życiu. Troszczymy się o siebie nawzajem i wydaje mi się to takie miłe, bardziej kumpelskie – przyznała.

Mandaryna także jest niezwykle zadowolona z tego, jak wygląda jej relacja z córką. Dodała, że jej córka to niezwykle wrażliwa osoba, która zwraca uwagę na samopoczucie drugiej osoby – bez względu na to, czy należy do rodziny, czy nie.

To jest cudowne. Taka troska o drugiego człowieka. Nie myślisz sobie: Jestem córką, to mama powinna się o mnie troszczyć. Po prostu człowiek, który jest wrażliwy na drugiego człowieka, po prostu się o niego troszczy. Nie ma znaczenia, czy to mama, tata, wujek… – dodała.

Wielu widzów nie może się doczekać, by zobaczyć w akcji ten duet. W programie pojawią się też Agnieszka i Piotr Głowaccy, Jacek Jelonek z partnerem Oliwerem Kubiakiem, Jan Błachowicz i Józef Gąsienica-Gładczan, Gabi Drzewiecka i Jagna Niedzielka, Jessica Mercedes z bratem Justinem. Na konferencji Fabienne ujawniła, co sądzi o piątym małżeństwie ojca.

