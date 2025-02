W 31. odcinku 4. edycji programu "Farma" uczestnicy rozpoczęli dzień od zadania polegającego na zebraniu snopków żyta przed nadchodzącym deszczem. Żaneta, jako Farmer Tygodnia, wyznaczyła do tego zadania "Surfera", "Bandiego" i Danutę. Mimo że praca nie była zbyt wyczerpująca, podczas powrotu z pola zaskoczył ich deszcz, co wymagało szybkiej interwencji pozostałych uczestników w celu zabezpieczenia zboża przed zamoknięciem.

Reklama

"Farma": Łzy Żanety podczas programu

"Farma" kolejny raz zaskoczyła widzów. Podczas Rady Farmy prowadzące, Ilona i Milena Krawczyńskie, ogłosiły, że do finału pozostało mniej niż dwa tygodnie. Żaneta oceniła swoje rządy na 4,5, będąc wobec siebie wymagającą. Pozostali uczestnicy wysoko ocenili jej pracę, co wzruszyło ją do łez.

Uważam, że Żaneta była najlepszym farmerem tygodnia do tej pory.

Ja dałabym 6 na 6 Żanetce.

Dałbym jej szczerze 5 - podsumowali Żanetę uczestnicy programu.

Na twarzy Żanety pomimo łez, które płynęły z jej oczu ciurkiem, pojawiła się ogromna wdzięczność i radość. Widać, że uczestniczka potrzebowała tych słów od zespołu i zmotywowały ją one do dalszej walki.

Wzruszyłam się, że docenili, to co zrobiłam - wyjawiła Żaneta.

Co wydarzyło się w 31. odcinku "Farmy"?

Podczas programu odczytano list od Erwina, który podziękował za wspólne chwile i życzył wszystkim walki do końca z zachowaniem honoru, dodając:

Karma wraca. Mam nadzieję, że dosięgnie tych, którzy na to zasłużyli.

Prowadzące zapowiedziały nadchodzący tydzień pełen niepewności, w którym nikt nie może czuć się bezpieczny. Mężczyźni otrzymali zadanie wyłonienia nowego Farmera Tygodnia bez immunitetu, który miał wskazać osobę do pojedynku "na śmierć i życie". Po wspólnych ustaleniach funkcję tę objął "Ananas", który wieczorem miał wyznaczyć uczestnika do pojedynku.

W obliczu zbliżającego się finału uczestnicy zaczęli intensywnie analizować swoje strategie i sojusze, przygotowując się na nadchodzące wyzwania i eliminacje.

Fani oceniają pracę Żanety

Fani podobnie jak uczestnicy programu "Farma" zgodzili się z tym, że Żaneta zasłużyła na miano najlepszego "Farmera Tygodnia". W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i szczerych gratulacji, skierowanych właśnie w stronę Żanety.

Zasłużone Dobry Farmer Tygodnia daje 5,5/6 lub 6/6.

Zgadzam się najlepszy jak do tej pory do farmer tygodnia.

Byłaś wspaniała.. mega.. kibicuję, żebyś wygrała tę edycję... - czytamy w komentarzach.

Reklama

Zobacz także: Erwin z "Farmy" przeszedł metamorfozę. Rozlicza się też z Michałem i Ananasem