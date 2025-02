W 21. odcinku czwartej edycji programu "Farma" widzowie byli świadkami niezwykle emocjonującego pojedynku. Na arenie stanęli naprzeciw siebie Jasiek i Danuta, rywalizując o pozostanie w grze. Mimo ogromnego zaangażowania i determinacji, Jasiek musiał uznać wyższość Danuty, co oznaczało dla niego koniec przygody na farmie. Co na to internauci i zarazem fani programu? Tak emocjonalnych scen w "Farmie" dawno nie było...

Rozpacz na "Farmie". Jasiek opuszcza program po emocjonującym pojedynku

"Farma" to reality show, w którym uczestnicy przenoszą się do świata bez nowoczesnych udogodnień, by sprawdzić swoje umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa. W surowych warunkach muszą polegać na własnej zaradności, sile charakteru i pracy zespołowej. Każdy odcinek dostarcza widzom silnych emocji, ale 21. odcinek czwartej edycji okazał się wyjątkowo poruszający. Jasiek, znany z charyzmy, pozytywnego nastawienia i silnego ducha zespołowego, cieszył się ogromną sympatią zarówno wśród uczestników, jak i widzów. Jego przegrana była szokiem dla wielu, którzy do ostatnich chwil wierzyli w jego zwycięstwo. W konsekwencji Jasiek musiał opuścić "Farmę".

Po ogłoszeniu wyniku pojedynku nadszedł czas na pożegnanie. Jasiek, mimo rozczarowania, wykazał się ogromną klasą. Napisał list do swoich współuczestników, w którym podziękował za wspólnie spędzone chwile i wsparcie:

Drodzy farmerzy, dziękuję wam syćkim (wszystkim - przyp. red.) za ten czas, który spędziłem z wami - zaczął Jasiek, a dalej było już tylko bardziej emocjonalnie...

Podczas wzruszającej ceremonii pożegnania Jasiek życzył wszystkim powodzenia, a szczególne słowa skierował do "Bandiego", któremu życzył sukcesów. Jego ciepłe słowa i szczere emocje poruszyły nie tylko uczestników, ale także widzów przed ekranami. Farmerem Tygodnia wskazanym przez Jaśka został natomiast "Surfer":

Surfer, a ty już wiesz, co masz robić. Taki jest mój cel, by się zwierzętom i wszystkim dobrze żyło - zwrócił się do nowego Farmera Tygodnia Jasiek.

Fani rozczarowani odejściem Jaśka z "Farmy"

Odejście Jaśka nie przeszło bez echa także wśród fanów programu. Media społecznościowe zalała fala komentarzy, w których widzowie wyrażali swoje rozczarowanie, smutek, a także wsparcie dla swojego ulubieńca. Wielu z nich podkreślało, że to właśnie jego osobowość nadawała "Farmie" wyjątkowego charakteru. Emocje były ogromne, co tylko potwierdza, jak dużą sympatią cieszył się Jasiek:

Popłakałam się razem z farmerami

Jeszcze nigdy tak za kimś nie tęskniłam... cały ten czas płakałam

Emocjonalne odejście Arwii z "Farmy"

Warto przypomnieć, że nie tylko odejście Jaśka wstrząsnęło uczestnikami i widzami "Farmy". Niedawno Arwii, nowa uczestniczka czwartej edycji programu, również opuściła show w sposób, który wywołał wiele emocji. W środku nocy, bez pożegnania z pozostałymi uczestnikami, zdecydowała się na nagłe odejście. Dopiero później, podczas relacji na żywo na Instagramie, wyjaśniła, że powodem jej decyzji były nagłe sprawy rodzinne, które wymagały natychmiastowej uwagi. Jej niespodziewane zniknięcie z programu zaskoczyło zarówno uczestników, jak i fanów, którzy wyrazili swoje wsparcie i zrozumienie dla jej sytuacji.

