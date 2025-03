Czwarta edycja "Farmy" dobiegła końca. W piątek 28 lutego zakończył się jeden z największych hitów Polsatu. Ostatni odcinek odbył się na żywo i poprowadziły go Ilona i Milena Krawczyńskie oraz Marcelina Zawadzka. Milena w tym sezonie debiutowała w roli prowadzącej. Siostra Ilony dołączyła do programu ponieważ Marcelina Zawadzka w czasie nagrań odcinków była w zaawansowanej ciąży. Teraz fani z pewnością zadają sobie pytanie, kto poprowadzi kolejną edycję "Farmy". Czy Marcelina, Ilona i Milena we trzy poprowadzą program?

W kolejnej edycji "Farmy" będą trzy prowadzące?

Emocje w wielkim finale czwartej edycji programu Polsatu sięgały zenitu. W ostatnim odcinku okazało się, że to Bronisław Bandyk Bandi wygrał "Farmę", jednak fani show czekali nie tylko na ogłoszenie zwycięzcy. Widzowie właśnie w finale dowiedzieli się, że powstanie piąta edycja "Farmy"! Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a widzowie z zapartym tchem śledzili losy uczestników. Nic więc dziwnego, że Polsat podjął decyzję o kontynuacji show.

Tuż po finale "Farmy" reporter Party.pl rozmawiał z Marceliną Zawadzką, która w czwartej edycji rzadko pojawiała się w programie. Ze względu na ciążę gwiazda ograniczyła swoją aktywność zawodową, a producenci zatrudnili do programu Milenę Krawczyńską. Marcelina Zawadzka została mamą kilka miesięcy temu, więc czy teraz oznacza to, że Milena nie pojawi się w piątej edycji? A może będą trzy prowadzące?

Sama jeszcze nie wiem, ale wydaje mi się, że wszystko uda się pogodzić. Ja jestem z małym jeszcze cały czas na piersi, chociaż do lata jeszcze jest chwila, ale my się z dziewczynami dobrze dogadujemy. Jak to Milena mówi, ja jestem jej siostrą z wyboru, więc wydaje mi się, że może będzie trio po prostu skomentowała Marcelina Zawadzka.

Zobaczcie naszą rozmowę z Marceliną Zawadzką i sprawdźcie, co jeszcze nam powiedziała o "Farmie"!

