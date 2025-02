Drugi sezon "Królowej Przetrwania" obfituje w masę emocji. W show występują znane osobowości ze świata show-biznesu i mediów społecznościowych, a w tym gronie znalazły się naprawdę mocne charaktery i barwne osobowości, między innymi Agnieszka Kaczorowska, Agnieszka Kotońska, Eliza Trybała, Marianna Schreiber, Ola Ciupa, czy Paulina Smaszcz. Nic więc dziwnego, że między uczestniczkami często dochodzi do spięć i zgrzytów. Nie inaczej stało się również w 7. odcinku show, który jest już dostępny na Player.pl. Co więcej, po kolejnej awanturze na campie, Paulina Smaszcz nagle opuściła dżunglę i zrezygnowała z programu! Szczegóły poniżej.

Siódmy odcinek drugiej edycji "Królowej przetrwania" rozpoczął się od przemówienia Marianny Schreiber. Uczestniczka zaprosiła na camp dziewczyny z przeciwnej drużyny i rozpoczęła swój "wiec" w celu zażegnania konfliktu między drużynami.

Jak wiecie, między nami było bardzo dużo różnych problemów. Lizo, między nami nie było kolorowo. Szkoda, że nie udało nam się dogadać. No nie przychodzi mi to łatwo, dlatego chciałabym ogłosić rozpoczęcie mojej kampanii wyborczej. Chciałabym przekonać was do siebie. Wiem, że będzie ciężko, ale nic straconego, bo trzeba próbować.

- mówiła Marianna Schreiber