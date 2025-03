Niewiarygodne! Po tym jak wyszło na jaw, że Danuta z "Farmy' brała udział w programie Doroty Szelągowskiej, teraz okazuje się, że Michał też ma za sobą epizod w programie TVN. Chodzi o hit TTV "Kocha, lubi, pasuje", w którym samotni uczestnicy szukali swojej drugiej połówki w gronie siedmiu kandydatek, które spełniały wyznaczone przez nich kryteria. Michał z "Farmy" wziął udział w pierwszym odcinku "Kocha, lubi, szanuje". Jak się zaprezentował? Zobaczcie!

Michał Sokólski to 35-letni przedsiębiorca z Orzysza, uczestnik czwartej edycji programu "Farma" emitowanego na antenie Polsatu. Prowadzi własną firmę budowlaną, a swoje sukcesy zawodowe osiągnął dzięki determinacji i ciężkiej pracy. Po latach pracy za granicą powrócił do rodzinnego miasta, gdzie kontynuuje działalność na własny rachunek.

W programie "Farma" Michał dał się poznać jako osoba o silnym charakterze i woli przetrwania. Jego postawa wywołała mieszane reakcje wśród widzów – niektórzy zarzucali mu manipulacyjne zachowania, podczas gdy inni doceniali jego determinację i strategię gry. Mimo kontrowersji, Michał dotarł do zaawansowanego etapu programu, ostatecznie opuszczając "Farmę" tuż przed finałem, zajmując piąte miejsce.

Po zakończeniu udziału w programie nie komentował swoich zachowań z programu, ale nie ukrywa, że nadal utrzymuje kontakt z Ananasem, Wiolą i Erwinem, o czym informowała sama Wiola na wymownych nagraniach.

Okazuje się, że udział w programie "Farma" nie był dla Michała debiutem telewizyjnym. 35-latek niedługo przed "Farmą" pojawił się w programie TVN "Kocha, lubi, pasuje", gdzie szukał miłości w gronie kilku kobiet. W programie single i singelki mieli za zadanie stworzyć opis idealnego partnera bądź partnerki, a następnie mieli okazję spotkać się z osobami, które spełniają ich kryteria. Na kadrze z odcinka "Kocha, lubi, pasuje", w którym wziął udział Michał doskonale widać, jaki jest jego typ idealnej partnerki. Wszystkie kandydatki mają długie, ciemne włosy i perfekcyjne sylwetki.

W pierwszym odcinku programu 'Kocha, lubi, pasuje' szczęścia w miłości będzie szukał Michał – przedsiębiorca z własną firmą budowlaną. Historyk i pasjonat mitologii nordyckiej, kilka lat temu całkowicie zmienił swoje życie i teraz szuka partnerki, z którą będzie mógł je dzielić. Jego ideał kobiety to długowłosa brunetka z lśniącymi włosami o ponętnych kształtach. I właśnie siedem takich kandydatek Michał będzie miał okazję poznać w tym odcinku.

Michał w swojej wizytówce podkreślił też, że często jest porównywany do Piotra Stramowskiego. Uczestnik "Farmy" opowiedział też o swoich doświadczeniach ze związkami i przyznał, że ma za sobą rozwód:

Mam za sobą 9-letni związek. Rozwód to było bardzo bolesne doświadczenie w moim życiu, ale mamy ze sobą dwie wspaniałe córeczki. Kocham je nad życie i chciałbym, żeby moja partnerka zaakceptowała to, że mam dzieci i to, jakie doświadczenia przeżyłem.

wyznał wprost Michał.