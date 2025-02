Danuta z "Farmy" wzięła udział w programie Doroty Szelągowskiej "Domowe rewolucje". Gwiazda TVN wraz z ekipą przyjechała do jej 50-metrowego mieszkania w Warszawie by pomóc w remoncie. Danuta wraz z dwoma synami przeprowadziła się wówczas do stolicy w pogoni za lepszym życiem.

Danka z "Farmy" w programie Szelągowskiej

Danka okazuje się być najbardziej charakterystyczną i kontrowersyjną postacią w czwartej edycji "Farmy". Jednak mało kto wie, że to nie jest pierwszy program, w którym bierze udział. W przeszłości wystąpiła w "Domowych rewolucjach" Doroty Szelągowskiej. Można zobaczyć ją w drugim odcinku czwartego sezonu, który jest dostępny na Playerze oraz serwisie MAX.

Jak wyglądało wówczas życie Danki z "Farmy"? W programie Szelągowskiej mówiła:

Jestem sama ponieważ rozstałam się z mężem, wyprowadziłam się i zamieszkałam w Warszawie, szukając tutaj lepszej przyszłości dla naszej trójki. Na początku było bardzo ciężko, ponieważ zaczynałam od zera.

Z odcinka dowiadujemy się, że mieszkanie w Warszawie dla Danki i synów kupił były mąż. Tak mówiła o Dance Dorota Szelągowska:

Danusia ma dwie twarze, ewidentnie. Z jednej strony to jest bardzo silna kobieta, która umie wychowywać dwóch chłopaków, która sobie radzi ze wszystkim, a pod spodem kryje się krucha mała dziewczynka, która by bardzo chciała, żeby się ktoś nią zaopiekował.

W programie nie brakowało wzruszeń, a Danuta pokazała się jako wrażliwa i kochająca mama.

Kto wygra "Farmę"?

Obecnie nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, kto wygra czwartą edycję programu "Farma". Program wciąż trwa, a finał zbliża się wielkimi krokami. W ostatnich odcinkach Danka odniosła znaczące zwycięstwo, eliminując Patrycję z dalszej rywalizacji. Jednakże później przegrała pojedynek z Wiolą, co stawiło ją ponownie w miejscu zagrożenia. Opinie widzów na temat potencjalnych zwycięzców są podzielone. Wielu z nich wskazuje na Erwina i Kaję jako faworytów do tytułu Super Farmera. Z drugiej strony, niektórzy widzowie wyrażają negatywne opinie na temat obecności Danki w programie, sugerując, że powinna opuścić farmę. Ostateczny wynik zależy od dalszego przebiegu rywalizacji oraz decyzji widzów i uczestników. Aby dowiedzieć się, kto zdobędzie tytuł Super Farmera i nagrodę w wysokości 100 000 złotych, warto śledzić kolejne odcinki programu "Farma" na antenie Polsatu. Wielki finał już 28 lutego.

O czym jest "Farma"?

„Farma” to reality show emitowany na antenie Polsatu. Program opiera się na formacie, w którym uczestnicy muszą przetrwać w trudnych, wiejskich warunkach, bez dostępu do nowoczesnych udogodnień. Grupa uczestników przenosi się na gospodarstwo wiejskie, gdzie muszą samodzielnie dbać o zwierzęta, uprawiać ziemię i wykonywać różne zadania związane z rolnictwem. Nie mają dostępu do telefonów, internetu ani wygód codziennego życia. Ich celem jest przetrwanie oraz rywalizacja o tytuł najlepszego farmera i nagrodę główną. Program miał już kilka sezonów, a jego popularność wynika z połączenia elementów survivalu, strategii i życia na wsi.

