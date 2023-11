1 z 10

Jesienne wyprzedaże zaczną się lada dzień. Fanki modowych szaleństw z pewnością nie mogą doczekać się wyprzedaży szczególnie w jednym sklepie - w Zarze! Zanim jednak wyprzedażowy szał zacznie się na dobre, chcielibyśmy przygotować was - bazując na razie tylko na teorii. Na co powinnaś zapolować w Zarze na wyprzedaży?

Zawsze dobrym pomysłem na buszowanie po wyprzedażach jest obranie kierunku. Pomyśl, czego potrzebujesz i co na pewno ci się przyda. My jesteśmy pewni, że szukając wyprzedażowych perełek, powinnaś postawić na top 10. Jest to karmelowy płaszcz do kolan, czarne botki, białe sneakersy (bardzo modne w tym sezonie!), dopasowane mom jeans, czarna skórzana torebka i... kilka bardzo ważnych dodatków! ;)

Wszystkie znajdziesz w naszej galerii. Przygotowania do wyprzedaży w Zarze... czas zacząć!

