Styl Magdalena Ogórek to połączenie elegancji, klasyki i luksusu, często wzbogaconego o wyrazisty akcent. Tym razem nie było inaczej. Na ulicach Warszawy prezenterka została przyłapana w prostej, codziennej stylizacji – klasyczne dżinsy i basic’owy top stworzyły casualowy look idealny na wiosenny spacer. Jednak to nie ubranie zwróciło największą uwagę obiektywów fotoreporterów, lecz markowa torebka za ponad 2, 5 tysiąca złotych.

Magdalena Ogórek "przyłapana" na ulicach Warszawy

Magdalena Ogórek prezentuje styl, który łączy klasykę z luksusem, nie bojąc się przy tym wyrazistych akcentów. Ogórek często wybiera proste fasony w stonowanych kolorach, takich jak biel, szarość czy czerń. Jej garderoba obfituje w ołówkowe sukienki, eleganckie płaszcze i klasyczne dodatki. Jednak na co dzień lubi postawić na klasyczne dżinsy i basic'owy top. Tak też zrobiła i tym razem, gdy na ulicach Warszawy zauważyli ją paparazzi. Ich uwagę przyciągnęły markowe dodatki, a w szczególności unikatowa torebka.

Kim jest Magdalena Ogórek?

Magdalena Ogórek to polska dziennikarka, historyczka i była kandydatka na urząd prezydenta RP. W 2015 roku kandydowała na prezydenta Polski z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zdobywając 2,38% głosów. ​​Magdalena Ogórek pracowała w Telewizji Polskiej przez około 7 lat, od jesieni 2016 roku do grudnia 2023 roku. W tym czasie była związana głównie z TVP Info, gdzie prowadziła liczne programy publicystyczne, takie jak "W tyle wizji", "Studio Polska" czy "O co chodzi". W 2024 roku dołączyła do nowo powstałej telewizji wPolsce24.pl, gdzie prowadzi poranny program "Poranek wPolsce24".

