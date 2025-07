Latem styl i wygoda idą w parze, a Agnieszka Woźniak-Starak po raz kolejny udowadnia, że minimalistyczna klasyka może robić ogromne wrażenie. Jej wybór padł na oversize’ową białą koszulę "Air Shirt"– idealną na gorące dni, lekką i przewiewną, a przy tym niezwykle stylową. Ten element garderoby, zestawiony z szerokimi spodniami i masywnymi butami, tworzy look pełen luzu, nonszalancji i kobiecej siły. Inspirując się tym outfitem, warto zajrzeć do sieciówek i butików, gdzie podobne modele można znaleźć w przystępnych cenach.

Reklama

Agnieszka Woźniak-Starak w koszuli "Air Shirt"

Koszula "Air Shirt" Agnieszki Woźniak-Starak to doskonały przykład stylu, który łączy modowy minimalizm z funkcjonalnością. Uszyta z przewiewnego, lekkiego materiału, idealnie sprawdza się podczas upalnych dni — pozwala skórze oddychać i zapewnia komfort przez cały dzień. Oversize’owy krój z szerokimi rękawami i luźnym kołnierzykiem nadaje całości nonszalanckiego charakteru, a jednocześnie podkreśla sylwetkę w elegancki, ale niewymuszony sposób. Subtelne detale, jak obniżona linia ramion czy delikatna faktura tkaniny, dodają klasy i sprawiają, że koszula wygląda bardzo nowocześnie.

To element garderoby, który z łatwością można wystylizować zarówno na formalne wyjście, jak i codzienną aktywność — wystarczy zestawić ją z klasycznymi spodniami z wysokim stanem, jak zrobiła to Agnieszka, lub założyć do jeansowych szortów i sandałów. Właśnie taka uniwersalność i świeżość sprawiają, że "Air Shirt" staje się nie tylko praktycznym wyborem na lato, ale też ponadczasowym elementem stylu każdej nowoczesnej kobiety.

Koszula "Air Shirt" w stylu Agnieszki Woźniak-Starak

Podobne koszule w stylu Agnieszki Woźniak-Starak — oversize, z klasycznym kołnierzykiem i szerokimi rękawami — można znaleźć w popularnych sieciówkach i butikach internetowych. Marka LilaLou oferuje model "CUBA LIBRE" w cenie 249 zł. To koszula o wyrazistym, modnym kroju, z dużą kieszenią z przodu i dłuższym tyłem, dzięki czemu świetnie nadaje się zarówno do szortów, jak i eleganckich spodni. Wykonana z miękkiego materiału, dobrze układa się na sylwetce i daje poczucie luzu — idealna na lato.

Z kolei H&M ma w swojej ofercie klasyczną koszulę oxfordzką w kilku wariantach kolorystycznych, w tym białą, różową i niebieską. Jej cena jest znacznie bardziej przystępna — to propozycja z segmentu basic, a więc dostępna już od 79.99 zł. Koszula charakteryzuje się prostym, czystym fasonem, który łatwo wystylizować zarówno na codzienne wyjście, jak i do pracy. To doskonała alternatywa dla osób szukających modowego looku Agnieszki w bardziej budżetowej wersji.

Zobacz także:

Reklama

LilaLou