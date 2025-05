Julia Wieniawa ponownie pokazała, jak doskonale łączyć klasykę z nowoczesnymi trendami, prezentując się na premierze w doskonale skomponowanym dżinsowym total looku. Aktorka postawiła na prostotę i styl, wybierając zestaw w jednolitym odcieniu granatowego denimu, który dzięki przemyślanym dodatkom nabrał wyjątkowego charakteru. Co więcej, podobny look można łatwo odtworzyć dzięki propozycjom popularnej sieciówki, gdzie dostępne są elementy w bardzo przystępnych, okazjonalnych cenach. To świetna wiadomość dla wszystkich, którzy chcą modnie wyglądać, nie wydając przy tym fortuny.

Julia Wieniawa zachwyciła w dżinsowym total look'u na premierze

Ostatnio Julia Wieniawa pojawił się na premierze w dżinsowym total look'u, który zrobił wrażenie swoją stylową spójnością i nowoczesnym podejściem do klasyki. Aktorka miała na sobie ciemnoniebieską, oversize'ową dżinsową koszulę, do której dobrała dżinsowe spodnie w tym samym odcieniu. 27-latka postanowiła odsłonić czarne szpilki na ostro zakończonym nosku, co było ciekawym kontrastem dla casualowego zestawu.

Całość przewiązana jest cienkim, brązowym paskiem, który podkreślał talię i dodawał kształtu sylwetce. Dodatkowo, na szyi miała czerwony kwiatowy lei, który ożywiał look i wprowadzał tropikalny, wakacyjny akcent. Zapewne aktorka tym akcentem chciała nawiązać do filmu, na którego była premierze, czyli "Lilo i Stich". Jej włosy były delikatnie zaczesane do tyłu, a makijaż naturalny, co podkreślało świeżość i młodzieńczy charakter stylizacji. To świetny przykład, jak z dżinsu można stworzyć stylizację zarówno modną, jak i wygodną.

Dżinsowy total look w stylu Julii Wieniawy

Koszula dżinsowa z H&M za 109,99 zł to klasyczny, lekko oversize’owy model wykonany z miękkiego, ciemnoniebieskiego denimu. Ma tradycyjny kołnierzyk oraz zapinanie na metalowe napy, które nadają jej modowego charakteru. Długie rękawy i luźny krój sprawiają, że koszulę można nosić na różne sposoby – wpuszczoną w spodnie lub na zewnątrz, co daje swobodną, casualową stylizację.

Spodnie dżinsowe w tej samej cenie mają prosty fason z lekko podwyższonym stanem, który pięknie podkreśla talię. Wykonane z identycznego denimu, co koszula, idealnie do niej pasują, tworząc spójny total look. Proste, nieco luźniejsze nogawki z możliwością podwinięcia dodają stylizacji lekkości i nawiązują do modnego, vintage’owego stylu. To wygodna i jednocześnie modna baza do dalszych stylizacji.

Wojciech Olkusnik/East News