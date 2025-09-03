W reprezentacyjnej siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych odbyła się uroczysta gala 14. edycji ELLE Style Awards. Wydarzenie zgromadziło elitę świata mody, sztuki i mediów. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, nie tylko ze względu na miejsce, ale i na emocje, jakie towarzyszyły całemu wydarzeniu. Wręczono statuetki w sześciu prestiżowych kategoriach: Ikona Stylu, Marka Roku, Model(ka) Roku, Fotograf(ka) Roku, Odkrycie Roku oraz Sukces Międzynarodowy.

Reklama

Co istotne, po raz drugi w historii gali to czytelniczki ELLE zadecydowały o zwycięzcach. Głosy oddano za pośrednictwem internetowego plebiscytu, co podkreśla demokratyczny i angażujący charakter wydarzenia.

Gwiazdy na czerwonym dywanie: kto przyciągał wzrok?

Na czerwonym dywanie pojawiły się największe nazwiska polskiego show-biznesu. Jedną z najbardziej komentowanych stylizacji zaprezentowała Maffashion, która zachwyciła niebanalnym podejściem do dress code’u. Maja Bohosiewicz również wzbudziła poruszenie swoją stylizacją, stawiając na klasyczną elegancję z nutą ekstrawagancji. Lara Gessler, znana ze swojego wyczucia smaku nie tylko kulinarnego, ale i modowego, pojawiła się w odważnej kreacji podkreślającej jej indywidualizm.

Wielkie wrażenie zrobiła Bogna Sworowska. Jej wybór stylizacji pokazał, że klasa i szyk nie znają granic wiekowych. Z kolei Sara Boruc postawiła na nowoczesną interpretację klasyki, udowadniając, że elegancja może iść w parze z odwagą. Orina Krajewska również nie zawiodła – jej kreacja była subtelna, a zarazem wyrafinowana.

Stylizacje inspirowane Wall Street – modowy dress code gali

Dress code tegorocznej gali ELLE Style Awards 2025 był niecodzienny. Motywem przewodnim była elegancja inspirowana klimatem Wall Street. Ten wybór idealnie współgrał z miejscem wydarzenia – budynkiem Giełdy Papierów Wartościowych. Zaproszeni goście podeszli do tematu z dużą kreatywnością, łącząc klasyczne kroje i kolory z nowoczesnymi akcentami.

Garnitury, smokingi, marynarki oversize i monochromatyczne zestawienia kolorystyczne zdominowały stylizacje wieczoru. Królowały odcienie szarości, czerni i granatu, przełamane odważnymi dodatkami. Styl Wall Street 2025 nabrał zupełnie nowego znaczenia – elegancja spotkała się z nonszalancją i osobistym wyrazem stylu.

Gdzie odbyła się gala? Miejsce pełne symboliki

Uroczystość miała miejsce w budynku Giełdy Papierów Wartościowych – miejscu na co dzień kojarzonym z finansami i powagą instytucjonalną. Wybór takiej lokalizacji był nieprzypadkowy. Połączenie świata mody i finansów nadało wydarzeniu wyjątkowej rangi oraz podkreśliło profesjonalizm i prestiż ELLE Style Awards.

Architektura miejsca oraz jego historia stworzyły niezwykłe tło dla wydarzenia, które celebruje kreatywność i indywidualizm. To także sygnał, że moda to nie tylko estetyka, ale również siła wpływu – również w kontekście gospodarczym i społecznym.

Laureaci plebiscytu – kto zdobył prestiżowe statuetki?

Podczas 14. edycji ELLE Style Awards wręczono nagrody w sześciu kategoriach. Decyzję o przyznaniu statuetek podjęły czytelniczki ELLE w drodze internetowego głosowania. Zwycięzcy odebrali wyróżnienia w następujących kategoriach:

Ikona Stylu

Marka Roku

Model(ka) Roku

Fotograf(ka) Roku

Odkrycie Roku

Sukces Międzynarodowy

Nazwiska zwycięzców nie zostały podane w materiale źródłowym, ale sama formuła konkursu nadała wydarzeniu autentyczności i bliskości z odbiorcami.

Reklama

Gala ELLE Style Awards 2025 była nie tylko świętem mody, ale także okazją do spotkania najważniejszych postaci kultury i mediów. Stylizacje gwiazd takie jak Maja Bohosiewicz, Maffashion czy Sara Boruc jeszcze długo będą komentowane w mediach, a sama gala z pewnością zapisze się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń modowych roku.