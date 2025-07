Katarzyna Cichopek po raz kolejny udowodniła, że świetnie czuje się w roli modowej inspiracji – jej najnowsza stylizacja z Instagramu momentalnie podbiła serca fanów. Aktorka pozowała w romantycznej, kremowej sukience maxi z delikatnym haftem, tworząc idealny letni look. Ten model sukienki został wyprzedany, ale bez obaw! Znaleźliśmy podobną w znacznie niżej cenie!

Reklama

Katarzyna Cichopek zachwyca w sukience maxi

Katarzyna Cichopek od lat pokazuje, że moda jest dla niej nie tylko pasją, ale i sposobem wyrażania siebie. Aktorka chętnie eksperymentuje z trendami, ale najbliższe jej sercu są stylizacje romantyczne i dziewczęce. Często wybiera sukienki, które podkreślają jej kobiecość i naturalny urok – delikatne koronki, zwiewne tkaniny czy pastelowe kolory to znaki rozpoznawcze jej stylu. Jej garderoba jest pełna uroczych sukienek, które idealnie komponują się z letnimi dodatkami i oddają lekkość ciepłych dni.

Na nowym zdjęciu na Instagramie Katarzyna ma na sobie efektowną, długą sukienkę z jasnego materiału z koronkowym wzorem. Sukienka ma romantyczny charakter dzięki bufkom, wiązaniom na rękawach i delikatnie zaznaczonemu dekoltowi. Stylizację uzupełniają stylowe dodatki: słomkowy kapelusz, duże ciemne okulary przeciwsłoneczne oraz jasna, pleciona torebka typu koszyk. Całość dopełniają białe sandałki na obcasie z odkrytymi palcami, które dodają lekkości i elegancji. To idealna stylizacja na letni spacer, wakacyjny wyjazd czy spotkanie w ogrodzie. Aktorka wybrała akurat te stylizacje do wyjścia "po chleb".

Tak wyglądam, gdy udaję, że idę tylko po chleb. Kapelusz na głowie, wiklinowa torba w dłoni i dzień gotowy. Lato – możesz zostać na zawsze? napisała Katarzyna Cichopek.

Sukienka maxi w stylu Katarzyny Cichopek

Sukienka, którą ma na sobie Katarzyna Cichopek, pochodzi z kolekcji marki Bizuu. To wyjątkowy model w romantycznym stylu, wykonany z delikatnej tkaniny z kwiatowym haftem i subtelnym wykończeniem przy dekolcie. Jej cena wynosi 899,00 zł, jednak obecnie nie jest dostępna w sprzedaży online.

Dobrą wiadomością jest to, że w sklepie online Varlesca można znaleźć bardzo podobną sukienkę — model "Chic Charm w print ecru" za znacznie niższą cenę 289,99 zł. Również utrzymana w stylu romantycznym, posiada bufiaste rękawy, haftowany materiał i długość midi, co sprawia, że stanowi świetną alternatywę dla sukienki z Bizuu. To doskonała opcja dla osób szukających modnej, kobiecej stylizacji na lato, która nie nadwyręży domowego budżetu.

Internauci zachwyceni stylem Katarzyny Cichopek

Internauci nie kryją zachwytu nad stylem Katarzyny Cichopek – pod jej zdjęciami w mediach społecznościowych pojawia się mnóstwo komplementów i pozytywnych komentarzy. Fani podkreślają, że aktorka wygląda olśniewająco i zjawiskowo, a wybór romantycznej, koronkowej sukienki idealnie podkreśla jej urodę.

Piękna stylówka po chleb

Ślicznie wyglądasz Kasiu. Sukienka zjawiskowa

Ślicznie Pani wygląda, bardzo ładna też sukienka i bardzo ładny ogród za plecami, macie gdzie wypoczywać i cieszyć takimi widokami piszą internauci.

Zobacz także:

Reklama

Varlesca