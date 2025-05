Julia Wieniawa po raz kolejny wyznacza modowe trendy, tym razem stawiając na stylizację w duchu "cozy chic". Na najnowszym zdjęciu zaprezentowała się w pastelowych spodniach à la piżama w delikatne zielone paski, które w połączeniu z dopasowanym topem tworzą wyjątkowo stylowy, a zarazem komfortowy look. Taki domowy, a jednak modny zestaw idealnie wpisuje się w trendy wiosna/lato 2025 i zyskuje coraz większą popularność. Co więcej, podobny model spodni można znaleźć w ofercie marki House za 99,99 PLN – to dowód, że styl Julii jest w pełni dostępny dla każdej z nas.

Reklama

Julia Wieniawa w spodniach à la piżama

Julia Wieniawa ponownie wyznacza trendy – tym razem w niezwykle modnym, domowym wydaniu. Aktorka i influencerka pokazała się w luźnych, pastelowych spodniach w stylu piżamowym, które idealnie wpisują się w modę wiosna/lato 2025. Stylizacja została dopełniona kremowym, dopasowanym topem. Wieniawa, trzymająca w ręku matcha latte, udowadnia, że styl "cozy" to nie tylko komfort, ale i nowoczesna elegancja. Ostatnio nawet Małgorzata Socha pokazała się w modnym komplecie z tymi spodniami w roli głównej i zrobiła w nich furorę.

Spodnie w stylu piżamowym hit wiosna/lato 2025

Spodnie w stylu piżamowym to zdecydowany hit wiosna/lato 2025 – lekkie, przewiewne i maksymalnie wygodne, coraz częściej wychodzą z sypialni prosto na ulice. Tego typu spodnie to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na modę, która łączy estetykę z komfortem. W połączeniu z minimalistycznymi dodatkami, naturalnym makijażem i wellness'owym akcentem sprawia, że look nabiera charakteru. To stylizacja, którą można z łatwością przenieść zarówno na domowe lenistwo, jak i casualowe wyjście na miasto.

Spodnie w stylu Julii Wieniawy

Podobne spodnie w stylu Julii Wieniawy, które idealnie wpisują się w modowe trendy wiosna/lato 2025, można znaleźć w ofercie marki House. Model o nazwie "Spodnie wide leg w zielone paski" dostępny jest w kolorze biało-zielonym i kosztuje 99,99 PLN. Charakteryzuje się luźnym krojem, elastycznym pasem i delikatnym, pionowym wzorem w paski – niemal identycznym jak ten, który zaprezentowała Wieniawa w swojej stylizacji.

Spodnie dostępne są w rozmiarach od XS do XL, a marka oferuje także darmową dostawę przy zakupach powyżej 140 zł. To idealna propozycja dla osób, które chcą wprowadzić do swojej szafy nutę domowego komfortu w modnym wydaniu. Styl piżamowy, łączący wygodę i subtelną elegancję, staje się obowiązkowym elementem garderoby tego sezonu.

Zobacz także:

Reklama

Instagram @juliawieniawa