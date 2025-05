Kampania SHEIN Style Lab to wyjątkowe zaproszenie do świata mody, w którym najważniejsze są indywidualizm i kreatywność. Projekt powstał przy współpracy z trzema popularnymi markami dostępnymi na platformie marketplace SHEIN: odważnej i przykuwającej spojrzenia SHEIN BAE, eleganckiej i ponadczasowej Rafferizie oraz młodzieżowej i swobodnej Forever21. Od dziś każda z tych marek reprezentowana jest przez influencerkę, która została jej oficjalną ambasadorką i doskonale oddaje charakter brandu: Angelikę Muchę (Littlemooonster96), Anastasię Zakhandrevych i Martynę Zbirańską (Pysia).

Reklama

Materiały prasowe

Moda jako narzędzie kreacji

Podczas sesji zdjęciowej do kampanii, zaproszone ambasadorki miały okazję samodzielnie stworzyć swoje stylizacje, co uczyniło SHEIN Style Lab prawdziwym laboratorium mody. Influencerki nie tylko zaprezentowały swoje outfity, ale również podzieliły się refleksjami na temat modowych wyborów, rytuałów i inspiracji. Ich wypowiedzi pokazują, jak różnorodne może być podejście do tworzenia własnego stylu. Kampania opowiada o tym, że moda jest naprawdę dla każdego oraz że może być wygodna, a zarazem efektowna – i że nie trzeba rezygnować z własnej tożsamości, by wyglądać olśniewająco. SHEIN Style Lab to nie tylko stylizacje – to przede wszystkim zachęta do eksperymentowania, łączenia krojów, stylów i kolorów oraz do tworzenia własnej wizji mody i definiowania jej według swoich potrzeb.

Materiały prasowe

Angelika Mucha i jej imprezowy błysk

Angelika Mucha, znana jako Littlemooonster96, od lat przyciąga uwagę odważnymi stylizacjami na swoich tematycznych imprezach i inspiruje innych do tworzenia własnego, unikalnego stylu, który będzie wyróżniać się z tłumu.

– Zawsze dopasowuję stylizację do motywu przewodniego wydarzenia, ale najczęściej stawiam na sukienki lub spódniczki oraz coś błyszczącego – buty, torebkę albo wyrazisty top – tłumaczy Angelika, ambasadorka marki SHEIN BAE – Po prostu musi się coś błyszczeć! – dodaje z uśmiechem, podkreślając, że to właśnie dodatki są elementem garderoby, który pozwala jej za każdym razem stworzyć coś nowego i naprawdę wyjątkowego z każdej najprostszej stylizacji.

Materiały prasowe

Angelika Mucha poleca markę SHEIN BAE wszystkim, którzy szukają modnych i odważnych looków – zarówno na co dzień, jak i na imprezy. To marka stworzona z myślą o osobach ceniących młodzieżowy, wyrazisty styl, które nie boją się eksperymentować z modą.

– Lubię komfortowe stylizacje inspirowane najnowszymi trendami – tłumaczy Angelika, wskazując wygodę jako kluczowy aspekt swoich wyborów modowych - W marce SHEIN BAE zaskoczyło mnie to, jak dobrze skrojone są te ubrania i jak świetnie dopasowują się do sylwetki – dodaje influencerka.

Kolekcje SHEIN BAE to przede wszystkim dopasowane stylizacje w miejskim stylu, z nutką klimatu Y2K, idealne dla pewnych siebie indywidualistek.

Materiały prasowe

- Mam sporo ulubionych stylizacji z sesji SHEIN Style Lab – mówi Angelika - Moim faworytem jest chyba czarny kombinezon! To totalnie mój vibe i często stawiam dokładnie na takie looki wybierając się na imprezę – dodaje Angelika, tłumacząc, że nigdy nie podąża ślepo za trendami, ale chętnie sięga po nowe elementy, tworząc swój własny, unikalny styl – Moim zdaniem najważniejsze jest, by ubierać się zgodnie ze sobą, a nie tylko w to, co aktualnie modne – podkreśla i zachęca każdego, do odważania się na modowe eksperymenty i wypróbowania elementów z najnowszej kolekcji SHEIN BAE.

Angelika podczas sesji Style Lab stworzyła wiele autorskich stylizacji, które na pewno przypadną do gustu osobą poszukującym świeżości i inspiracji do tworzenia nowej wersji własnego stylu.

- Fajne było to, że co chwilę zmieniając look i przy okazji otoczenie do zdjęć, trochę przenosiłam się do innego świata – wspomina influencerka - Dzięki temu mogłam zobaczyć i poznać siebie w różnych odsłonach – dodaje.

Materiały prasowe

Martyna Zbirańska i odkrywanie własnego stylu

Dla Martyny Zbirańskiej, znanej jako Pysia, tworzenie własnego stylu to codzienna przygoda i forma odkrywania siebie. Najczęściej stawia na minimalizm i wygodę, jednak uwielbia, gdy budzi się w niej dusza odkrywcy. Choć zazwyczaj wybiera stonowane, bazowe kolory i proste kroje, sesja SHEIN Style Lab była dla niej prawdziwym modowym eksperymentem tworzenia zaskakujących stylizacji.

- Miałam na sobie ubrania w wielu intensywnych kolorach i okazało się, że wcale nie muszę się ograniczać tylko do stonowanych barw - wspomina Martyna, ambasadorka marki Forever21 - Uwielbiam tę markę, bo każda dziewczyna – niezależnie od wieku – znajdzie tam coś dla siebie. Są rzeczy sportowe, casualowe, ale też bardziej eleganckie. Można świetnie łączyć stylizacje i dodatki, bo wybór jest naprawdę ogromny – tłumaczy Pysia - Forever21 jest mi znane od czasów nastoletnich i było jedną z pierwszych marek, które naprawdę pokochałam. Forever21 to idealna baza, na której można budować wiele ciekawych looków – dodaje influencerka, wskazując na różnorodność stylizacji, które wybrała dla siebie podczas sesji SHEIN Style Lab.

Materiały prasowe

Pysia traktuje modę jako formę autoekspresji poprzez zabawę stylem, niczym zestaw klocków, z których można budować różne wersje siebie.

- Dla każdego z nas moda oznacza coś innego. Ja się o tym przekonałam w Nowym Yorku, gdzie spotykałam mnóstwo dziewczyn, które wyglądały zupełnie inaczej, ale każda z nich przepięknie. Wtedy zdałam sobie sprawę, że moda to my - nasza osobowość, nasz wybór – tłumaczy Martyna - Ja nadal cały czas siebie odkrywam. Trendy się zmieniają, a ja nie chcę się na nic zamykać – dodaje z uśmiechem wyjaśniając, że najważniejsze dla niej jest to, by podobać się przede wszystkim sobie.

Materiały prasowe

Forever21 to stylizacje dla osób lubiących dynamiczny styl życia, łączące w sobie elementy streetwearu i klasyków w bardzo nowoczesnym wydaniu. Martyna ceni markę przede wszystkim za uniwersalny charakter, który można dopasować do własnych potrzeb. Taki elastyczny styl trafia zarówno do osób lubiących swobodę i luz, jak i tych, które wolą bardziej wyraziste stylizacje z silnym charakterem.

Materiały prasowe

Anastasiia Zakhandrevych, czyli elegancja w najlepszym wydaniu

Elegancja nie musi być nudna. Anastasiia Zakhandrevych, ambasadorka marki Rafferiza, udowadnia, że klasyka i odwaga mogą iść ze sobą w parze. Influencerka podkreśla, że moda to także sposób na wyrażanie wartości.

Nie boję się zmian i nowości w modzie. Taki mam charakter – lubię testować nowe looki – przyznaje Anastasiia, która na sesji Style Lab bawiła się wyśmienicie – Dla mnie najważniejsze jest, by dobrze czuć się w tym, co mam na sobie. Niezależnie od tego, co przyniesie dzień, wiem, że mój strój mnie zawsze „uratuje”. Moda ma moc! – mówi.

Materiały prasowe

Rafferiza to marka oferująca kolekcje wyrafinowanej, eleganckiej mody. Łączy wysoką jakość tkanin i dopracowane kroje z nowoczesnym podejściem do stylu. To idealna propozycja dla tych, którzy cenią subtelną elegancję i chcą wyglądać z klasą – świadomie, w punkt, ale bez zbędnego wysiłku.

- Styl Rafferizy odzwierciedla modę, którą cenię najbardziej – kobiece, eleganckie stylizacje, zwłaszcza sukienki – przyznaje Anastasiia - Uwielbiam też to, że kolekcje tej marki oferują zaskakujące, imprezowe elementy, które świetnie uzupełniają elegancką bazę. Polecam Rafferizę każdej kobiecie – niezależnie od wieku – dodaje.

Materiały prasowe

Jej styl balansuje między klasyczną elegancją a odważnymi akcentami: czarne szpilki ze złotym detalem, połączenie czerwieni z różem, panterkowe wzory czy skórzane szorty – to, co dla wielu może być ryzykowne, u niej staje się modowym manifestem.

- Mój styl to przede wszystkim elegancja. Uważam, że niezależnie od tego ile masz lat – zawsze możesz wyglądać kobieco i z klasą – opowiada Anastasiia - Czasem sięgam po bardziej biznesowe looki, nawet na co dzień. Zdarzają się też dni, kiedy noszę jaskrawe kolory, błyszczące tkaniny i krótkie sukienki. Wszystko zależy od mojego nastroju i okazji. Uwielbiam łączyć casual z elegancją – np. długa czarna sukienka i sneakersy z wysokimi skarpetkami. To teraz bardzo trendy - dodaje influencerka.

Materiały prasowe

SHEIN Style Lab – więcej niż kampania

SHEIN Style Lab, to wyjątkowy projekt, w którym każda ambasadorka sama tworzy stylizacje inspirowane najnowszymi kolekcjami reprezentowanej marki. Kreatywność, różnorodność i jak najwięcej autorskich stylizacji – w ramach tej kampanii platforma marketplace SHEIN zachęca do eksperymentowania stylem i zabawy modą, która jest dostępna dla każdego.

- We współpracy z SHEIN podoba mi się to, że Style Lab dzieje się w sposób naturalny, mogę sama wybierać stylizacje i tworzyć swój własny styl tak, jak lubię z marką SHEIN BAE – tłumaczy Angelika Mucha - Ta moda jest bardzo w moim klimacie i takie looki przewijają się u mnie po prostu na co dzień – dodaje ambasadorka marki.

Materiały prasowe

Kampania SHEIN Style Lab ruszyła 20 maja. Efekty modowych sesji z udziałem influencerek będzie można zobaczyć online, w mediach społecznościowych oraz na ulicach 12 polskich miast – dzięki 405 nośnikom reklamowym, w tym aż 130 ekranom zlokalizowanym na stacjach pierwszej linii warszawskiego metra. Dodatkowo na ulicach Warszawy pojawią się plakaty z wizerunkami ambasadorek kampanii, opatrzone kodami QR, które przeniosą odbiorców do autorskich stylizacji przygotowanych przez Angelikę, Martynę i Anastasiię. SHEIN zadbał również o obecność w kultowej lokalizacji przy ul. Emilii Plater 49 – jednym z najczęściej fotografowanych punktów stolicy.

Jeśli chcesz skorzystać z zaproszenia do laboratorium mody, użyj kodu STYLELAB15 w aplikacji SHEIN lub na stronie internetowej, aby otrzymać 15% zniżki na produkty marek SHEIN BAE, Forever21 i Rafferiza.

Reklama

Materiał promocyjny marki SHEIN