26-letnia Julia Wieniawa od dawna bryluje w świecie show-biznesu – jako aktorka, piosenkarka i jurorka programu „Mam Talent!”. Ostatnio jednak to nie jej talent estradowy przyciągnął uwagę mediów, ale imponująca stylizacja i drogocenne dodatki, które skomponowała na wyjście do teatru i pracy.

Julia Wieniawa zachwyca lookiem

Nie od dziś wiadomo, że Julia Wieniawa uwielbia modę i luksusowe dodatki. Aktorka, piosenkarka i jurorka "Mam Talent!" regularnie zachwyca swoimi stylizacjami – zarówno na czerwonym dywanie, jak i podczas codziennych obowiązków. Tym razem paparazzi przyłapali ją, gdy przyjechała do pracy w teatrze Garnizon Sztuki.

Na pierwszy rzut oka – totalny luz: szeroka bluza, dżinsy, sportowe buty. Ale wystarczyło jedno spojrzenie na dodatki, by zrozumieć, że Julia nie zapomina o swoim statusie gwiazdy. Za kierownicą lśnił srebrny Porsche 718 Cayman, którym Wieniawa jeździ od 2022 roku. Samochód robi ogromne wrażenie i – jak szacują eksperci – kosztuje dziś około 350–400 tys. zł.

Torebka Chanel za 30 tysięcy

Julia Wieniawa nie zwalnia tempa – próby w teatrze, zdjęcia do nowych projektów, występy na scenie i aktywność w mediach społecznościowych to jej codzienność. Do tego dochodzą współprace z topowymi markami i kolejne wyzwania zawodowe. Nic dziwnego, że potrzebuje auta, które zapewni komfort, styl i niezależność – Porsche wydaje się tu strzałem w dziesiątkę.

Choć uwagę przykuwało przede wszystkim Porsche, równie luksusowym elementem stylizacji Julii była klasyczna torebka Chanel, najprawdopodobniej model Classic Flap Bag w czarnej skórze. Jej wartość na rynku sięga nawet 30 000 złotych. Taki dodatek to marzenie wielu fashionistek – i symbol najwyższej półki modowej.

