Stylowe, wygodne i pełne charakteru – ten typ obuwia z impetem wraca do wiosenno-letnich trendów 2025, stając się ulubieńcem zarówno influencerek, jak i ikon stylu. Agnieszka Woźniak-Starak zestawia je z kolorowymi sukienkami maxi, dodając stylizacjom pazura, a Emily Ratajkowski nosi je na co dzień, łącząc z miejskim luzem i nonszalancją. Choć inspirowane klasyką, dziś pojawiają się w nowoczesnym wydaniu: z ażurowymi zdobieniami, kontrastowymi przeszyciami i w szerokiej palecie kolorystycznej. Nie trzeba jednak inwestować fortuny – podobne modele można znaleźć w znanych sieciówkach, często w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.

Reklama

Kowbojki na sezon wiosna/lato 2025

Kowbojki w sezonie wiosna/lato 2025 zyskują nowoczesne oblicze, zachowując jednocześnie swój charakterystyczny, nieco buntowniczy styl. Na wybiegach królują modele w klasycznej czerni wykonane z licowej skóry, które łączą minimalistyczną elegancję z surowością Dzikiego Zachodu. Doskonale komponują się zarówno z lekkimi, zwiewnymi sukienkami, jak i z jasnym denimem, nadając stylizacjom wyrazistości i charakteru. Wśród projektów dominują proste fasony na niskim obcasie, dzięki czemu kowbojki świetnie sprawdzają się również w codziennych, miejskich zestawieniach.

Jednym z najmocniejszych trendów są również kowbojki zdobione ażurowymi wzorami i haftami, które nadają butom lekkości i subtelnego romantyzmu. Te detale doskonale wpisują się w letnią garderobę, uzupełniając boho-sukienki, koronkowe spódnice czy szorty z wysokim stanem. Kolorystyka jest nieco jaśniejsza niż w sezonach jesienno-zimowych – obok klasycznej czerni pojawia się biel, beż oraz pastelowe odcienie, idealnie komponujące się z letnimi stylizacjami.

Agnieszka Woźniak-Starak i Emily Ratajkowski w kowbojkach

Agnieszka Woźniak-Starak nieraz udowodniła, że kowbojki to jej modowy znak rozpoznawczy. Dziennikarka konsekwentnie pokazuje, że kowbojki to nie tylko jesienno-zimowy trend – noszone latem, w zestawieniu z lekkimi tkaninami i intensywną paletą barw, zyskują nowe życie. 47-latka połączyła kolorową, wzorzystą sukienkę maxi z czarnymi skórzanymi kowbojkami, które dodały rockowego pazura stylizacji. Innym razem do krótkiej sukienki w czerwone kwiaty dobrała brązowe, zamszowe kowbojki, które dały jej look niczym z Dzikiego Zachodu.

Natomiast Emily Ratajkowski prezentuje miejski, nonszalancki styl z modowym pazurem, w którym główną rolę odgrywają jasnobeżowe zamszowe kowbojki. Te klasyczne buty z kontrastowym haftem dodają całości charakterystycznego, lekko retro akcentu i świetnie przełamują nowojorski streetwearowy look. Zestawione z czarną spódnicą z wysokim rozcięciem i krótkim topem, kowbojki podkreślają jej nogi i nadają stylizacji lekkości. Oversize’owa skórzana kurtka w ciemnej zieleni dopełnia całość. Ratajkowski pokazuje, że kowbojki mogą być nie tylko elementem wiejskich stylizacji, ale doskonale sprawdzają się także w miejskim krajobrazie.

Kowbojki na sezon wiosna/lato 2025 w okazyjnej cenie

Jeżeli chcesz wyglądać niczym prawdziwa gwiazda brązowe wysokie kowbojki z oferty Renee to klasyczny model idealny na sezon wiosna/lato 2025. Wykonane z miękkiego materiału imitującego zamsz, charakteryzują się eleganckim ażurowym wzorem na cholewce, który nadaje im przewiewności i subtelnej kobiecości. Obecnie jest dostępny w promocyjnej cenie 146.99 złotych w rozmiarach od 37 do 41.

Reklama

Czarne kowbojki z przeszyciami z Reserved to nowoczesna i bardziej minimalistyczna interpretacja klasycznego westernowego stylu. Wyróżniają się krótszą cholewką sięgającą połowy łydki. Na stronie internetowej sieciówki są dostępne w promocyjnej cenie za 99.99 złotych w rozmiarach od 36 do 38.

Agnieszka Woźniak-Starak w czarnych kowbojkach Instagram @aga_wozniak_starak

Agnieszka Woźniak-Starak w brązowych kowbojkach Instagram @aga_wozniak_starak

Emily Ratajkowski w kowbojkach Cover Images/East News

Zamszowe kowbojki z Renee fot. Renee