3 września 2025 roku w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się 14. edycja jednej z najbardziej prestiżowych gal modowych w Polsce – ELLE Style Awards 2025. Wydarzenie zgromadziło śmietankę towarzyską ze świata mody, sztuki i mediów. Tego wieczoru wręczono statuetki w sześciu kategoriach: Ikona Stylu, Marka Roku, Model(ka) Roku, Fotograf(ka) Roku, Odkrycie Roku oraz Sukces Międzynarodowy. Po raz drugi to właśnie czytelniczki magazynu ELLE zdecydowały, kto zasłużył na te wyjątkowe tytuły, głosując w internetowym plebiscycie. Sceneria gali – Giełda Papierów Wartościowych – nadawała całemu wydarzeniu wyjątkowego charakteru, idealnie wpisując się w dress code inspirowany elegancją rodem z Wall Street.

Kto pojawił się na czerwonym dywanie? Lista gwiazd

Na czerwonym dywanie pojawiły się gwiazdy, które nie tylko zachwycały stylizacjami, ale też przyciągały uwagę mediów i fanów. Wśród gości obecni byli m.in.:

Maja Bohosiewicz

Lara Gessler

Maffashion

Bogna Sworowska

Sara Boruc

Orina Krajewska

Każda z nich prezentowała unikalny styl, doskonale wpisując się w klimat modowej gali 2025 roku.

Maja Bohosiewicz i jej total white look – stylizacja, która zapadła w pamięć

Jedną z najbardziej komentowanych stylizacji wieczoru był biały total look Mai Bohosiewicz. Aktorka i właścicielka marki Le Collet postawiła na zestaw od swojego własnego brandu, który został nominowany w kategorii Marka Roku.

Stylizacja Mai składała się z białej marynarki o miękkiej linii i poszerzanych rękawach oraz szerokich spodni w oversize’owym kroju. Zestaw ten tworzył spójną i elegancką całość, idealnie współgrając z obowiązującym dress codem. Minimalistyczny charakter kreacji przełamany został przez niezwykle efektowne nakrycie głowy – fascynator ozdobiony dużym kwiatem i transparentnymi elementami.

To właśnie ten dodatek skradł show! Fascynator przyciągał wzrok i nadawał całemu lookowi teatralnego, dramatycznego charakteru. Uzupełnieniem stylizacji były czarne szpilki oraz delikatna biżuteria – naszyjnik i kolczyki, które nie odciągały uwagi od głównego elementu stylizacji.

Marka Le Collet nominowana! Sukces na ELLE Style Awards 2025

To był wieczór pełen sukcesów dla Mai Bohosiewicz nie tylko jako gwiazdy czerwonego dywanu, ale również jako przedsiębiorczyni. Jej marka, Le Collet, otrzymała nominację w prestiżowej kategorii Marka Roku.

Le Collet to brand, który łączy klasykę z nowoczesnymi akcentami, a biały garnitur zaprezentowany przez Bohosiewicz doskonale odzwierciedlał filozofię marki – ponadczasowa elegancja z nutą ekstrawagancji. Nominacja w ELLE Style Awards 2025 to potwierdzenie, że marka Le Collet zyskała uznanie zarówno wśród konsumentek, jak i ekspertów branży.

Dress code inspirowany Wall Street – co za klimat!

Motyw przewodni gali – elegancja inspirowana Wall Street – był nie tylko intrygującym pomysłem, ale też doskonale współgrał z miejscem wydarzenia, jakim była Giełda Papierów Wartościowych. Zaproszeni goście postawili na klasykę z nowoczesnym twistem: garnitury, smokingi, krawaty, ale też awangardowe dodatki i odważne akcenty.

Stylizacje gwiazd doskonale oddawały ducha modowej gali 2025 roku. Ubrania inspirowane światem finansów, zestawione z osobistymi interpretacjami dress code’u, stworzyły wyjątkowy klimat, który trudno będzie powtórzyć na kolejnych edycjach.

