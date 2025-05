Moda to cudowne narzędzie, dzięki któremu możemy celebrować swoją autentyczność. Różnorodność stylów sprawia, że każdy może wyrazić siebie poprzez łączenie różnych elementów garderoby oraz dodatków. Wiedzą o tym modowe it-girls, które są źródłem inspiracji dla swoich obserwatorek. Angelika Mucha, Anastasiia Zakhandervych i Martyna Zbirańska to znane influencerki i ambasadorki nowej kampanii SHEIN Style Lab.

Dziewczyny wzięły udział w sesji, w której zaprezentowały kolekcje wybranych przez siebie marek. To nie tylko hołd dla różnorodności, ale przede wszystkim zachęta do miksowania elementów i zabawy trendami. Zapytane o to, czym jest dla nich moda, nie kryły emocji!

Angelika Mucha x SHEIN BAE

Angelika Mucha znana jako Littlemooonster96 to popularna influencerka, youtuberka i vlogerka, która publikuje treści związane z modą i urodą. W social mediach śledzi ją ponad milion fanów. Szeroką popularność przyniosła jej pasja do Justina Biebera, a także udział w „Tańcu z gwiazdami”. W kolekcji SHEIN BAE Angelika znalazła sporo imprezowych kreacji, które odzwierciedlają jej pełną energii naturę. Celebrytka lubi wyróżniać się z tłumu, dlatego wybiera nowoczesne kroje inspirowane streetwearem i klimatem lat 2000.

Jak opisałabyś swój styl w trzech słowach? Jakie elementy w modzie są dla ciebie najważniejsze?

Angelika Mucha: Staram się tworzyć swój własny styl, można streścić go słowami: luźny, dziewczęcy, stawiający na kolory! Najważniejsze elementy w moich stylizacjach to zdecydowanie buty i torebki.

Co sprawia, że współpraca z platformą SHEIN i kampania SHEIN Style Lab są dla ciebie wyjątkowe?

A.M.: We współpracy z SHEIN podoba mi się to, że STYLE LAB dzieje się w sposób naturalny, mogę sama wybierać stylizacje i tworzyć swój własny styl tak jak lubię z SHEIN BAE. Ta moda jest bardzo w moim klimacie i takie looki przewijają się u mnie po prostu na co dzień.

Jakie elementy SHEIN BAE najlepiej odzwierciedlają twoją osobowość i styl? Co wyróżnia tę markę na tle innych?

A.M.: Moda SHEIN BAE po prostu mi się podoba, bo odzwierciedla moje poczucie estetyki. Mają bardzo uniwersalne topy (a w topach chodzę non stop) oraz sukienki idealne na imprezę. Ta marka to mix trendów i wygody, także każdy może znaleźć tu dużo ciekawych inspiracji.

Anastasiia Zakhandrevych x Rafferiza

Anastasiia Zakhandrevych to ukraińska influencerka i piosenkarka, która aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie zgromadziła ponad 800 tysięcy obserwujących. Ze swoimi fanami uwielbia dzielić się treściami poświęconymi muzyce i modzie. Anastasiia współpracuje z platformą SHEIN już od dłuższego czasu. Biorąc udział w nowej kampanii postawiła na markę Rafferiza. W kolekcji nie brakuje eleganckich sukienek, wyrafinowanych garniturów czy pełnej blasku biżuterii. To właśnie te elementy są najbardziej tożsame ze stylem influencerki.

Kiedy wybierasz stylizacje, jak ważne jest dla ciebie poczucie komfortu i swobody?

Anastasiia Zakhandrevych: Uważam, że w ubraniu trzeba czuć się dobrze. Moda jest jak wyraz twórczej ekspresji. Dzięki niej możemy wyróżnić się z tłumu, a nawet wyrażać swoje emocje. Choć trendy się zmieniają, warto korzystać z nich w taki sposób, aby czuć się komfortowo. Jestem osobą, która często dopasowuje różne elementy garderoby do nastroju. Zdarza się, że na mój humor i styl wpływa po prostu pogoda. To również ma znaczenie.

Platforma marketplace SHEIN oferuje różnorodne style. Które z nich najbardziej pasują do twojej osobowości?

A. Z.: Czuję się komfortowo w każdym outficie. Niezależnie od tego, czy mam na siebie elegancką sukienkę, czy bluzę dresową. Uwielbiam również stylowe garnitury, zwłaszcza w jaskrawych kolorach. Nie znaczy to jednak, że rezygnuję z czerni, bieli czy mojego ukochanego odcienia mocha. W Rafferiza znalazłam dla siebie wiele stylizacji, które pasują do mojego charakteru. Najlepiej czuję się w wyrafinowanych kreacjach pełnych blasku.

Jakie emocje towarzyszą ci podczas pracy na sesji zdjęciowej? Co najbardziej cię inspiruje w tej atmosferze?

A.Z.: Atmosfera jest cudowna! Taka sesja daje możliwość przymierzenia wielu stylizacji i ujrzenia siebie z nieco innej perspektywy. Cieszę się, że mam szansę pokazać się moim odbiorcom z różnej strony. Mogą zobaczyć, że tzw. dojrzałe stylizacje pasują również do młodych osób. To jest mój styl. Współpraca z marką platformą SHEIN i marką Rafferiza inspiruje mnie do działania. Czuję, że razem się rozwijamy.

Martyna Zbirańska x Forever 21

Martyna Zbirańska funkcjonuje w internecie jako Pysia. Swoją działalność rozpoczęła od publikowania filmików na platformie Musical.ly, a jej profil na TikToku śledzi ponad 2 miliony osób. Nie dawno Pysia skończyła 21 lat, a zdjęcie urodzinowego tortu trafiło do social mediów. Martyna uwielbia podróżować. W tym roku zwiedziła kilka miejsc, ale już planuje kolejny egzotyczne wyprawy. Młodzieżowy look Martyny nawiązuje do nowoczesnej klasyki i klimatów Y2K. Taka jest właśnie marka Forever 21, którą influencerka miała okazję reprezentować podczas sesji.

Jakie elementy stylizacji sprawiają, że czujesz się pewna siebie?

Martyna Zbirańska: Przede wszystkim duże, srebrne kolczyki. Mając je na sobie, nie potrzebuję wielu innych dodatków. Wystarczy upiąć włosy do góry, założyć sukienkę z dekoltem i look jest w zasadzie gotowy. Dla dodatkowego rozświetlania sięgam wtedy po balsam z mieniącymi się drobinkami. W takim wydaniu czuję się pewna siebie. Poza kolczykami uwielbiam pierścionki, także srebrne. Zazwyczaj dziewczyny sięgają po złoto, ale jeśli chodzi o akcesoria, zdecydowanie lepiej czuję się w chłodniejszych tonacjach.

Jak SHEIN pomaga ci w wyrażaniu swojego stylu?

M. Z.: Myślę, że ta platforma ma naprawdę bogaty wybór i każdy znajdzie tam coś dla siebie. Jesienią upolowałam kilka ekologicznych futerek. Kupiłam kilka sztuk w różnych kolorach, m.in. białe i burgundowe. Stylizacje dostępne na SHEIN pomagają mi stworzyć w głowie własną wizję. To cenne źródło inspiracji. Już nie mogę się doczekać kompletowania garderoby na wakacje. W mojej walizce z pewnością znajdzie się sporo apaszek, czapek z daszkiem i pastelowych ubrań. To must-have na ten sezon, a marka Forever21 spełnia moje wszystkie modowe wymagania.

W jaki sposób moda może odzwierciedlać twoją osobowość? Co dla ciebie oznacza bycie autentyczną w modzie?

M. Z.: Bardzo lubię patrzeć na siebie w różnych stylizacjach. W czasie sesji miałam okazję przymierzyć wiele outfitów. Jeśli początkowo wydawało się, że dany kolor nie będzie do mnie pasował, mogłam to na sobie zweryfikować. W innych warunkach być może nie zwróciłabym uwagi na dany look. Tymczasem przekonałam się, że wyglądam w nim super! Bycie autentycznym oznacza więc dla mnie nie tylko podążanie za trendami, lecz także bycie otwartym na nowe możliwości.

SHEIN Style Lab – nieskończoność inspiracji

SHEIN Style Lab to zaproszenie do świata mody bez granic, gdzie liczy się autentyczność, ekspresja i odwaga w wyrażaniu siebie. Dzięki platformie marketplace SHEIN każdy może wybierać spośród różnorodnych marek, eksperymentować z modą i tworzyć swój własny styl.

Style Lab to także zachęta do próbowania nowych stylizacji i wyjścia z modowej strefy komfortu. Jeśli spodobały Ci się propozycje looków z sesji zdjęciowej z udziałem Angeliki, Martyny i Anastasii, użyj kodu „STYLELAB15” podczas składania zamówienia w aplikacji SHEIN lub na stronie internetowej i ciesz się dodatkową zniżką 15% na produkty marek własnych, takich jak SHEIN BAE, Forever21 oraz Rafferiza.

Kampania SHEIN Style Lab wystartowała 20 maja. Rezultaty wszystkich sesji modowych z udziałem influencerek zobaczyć można on-line, w mediach społecznościowych oraz na ulicach 12 miast w Polsce z wykorzystaniem 405 nośników, w tym na 130 ekranach zlokalizowanych na stacjach pierwszej linii metra. Dodatkowo w ramach kampanii na warszawskich ulicach pojawią się plakaty z ambasadorkami zawierające kody QR, odsyłające do przygotowanych przez Angelikę, Martynę i Anastasiię autorskich pomysłów na stylizacje. Marka SHEIN wykorzystała w tym celu także kultową lokalizację przy Emilii Plater 49 w Warszawie.

Więcej informacji na stronie: www.sheingroup.com

