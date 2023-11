1 z 20

Uwaga, ważny komunikat – właśnie ruszyła letnia wyprzedaż w H&M, tym samym rozpoczynając sezonowy maraton maraton obniżek kolekcji na wiosnę/lato. Wbrew oczekiwaniom szwedzka sieciówka ruszyła ze swoimi obniżkami 13 czerwca, czyli o tydzień wcześniej niż sugerowałyby daty dotychczasowych przecen.

Oferta z cenami obniżonymi nawet do 50% dotyczy zarówno linii damskiej i męskiej, jak i streetwearowej kolekcji Divided, ubrań dziecięcych, a nawet artykułów wyposażenia wnętrz H&M Home. Co więcej, jeśli należycie do programu lojalnościowego szwedzkiej sieciówki H&M Club, w dniu dzisiejszym dostaniecie dodatkowe 10% rabatu na wszystkie przecenione towary.

Z okazji startu przecen postanowiliśmy przejrzeć asortyment H&M i wytypować te rzeczy, na których oszczędzicie najwięcej. Od jedwabnych bluzek, kaszmirowych swetrów aż po skórzane spódnice – to one znikną z półek najszybciej!

