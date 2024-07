1 z 18

Letnie wyprzedaże to naprawdę zrządzenie losu. Kiedy tylko robi się ciepło, a dni są naprawdę długie i zaczynamy planować letnie wakacje, sieciówki takie jak Zara, H&M czy Reserved raczą nas wyprzedażami sezonowymi!

Świetnie się składa, że większość sieciówek wyprzedaje też stroje kąpielowe! Ale w całym tym wyprzedażowym chaosie, natłoku kolekcji, trendów i wzorów naprawdę trudno jest się połapać. Czy w tym sezonie modna są falbany? A może hitem lata 2017 będą graficzne, czarno-białe bikini?

My nie mamy wątpliwości co powinnyście założyć żeby wyróżniać się z tłumu swoją plażową stylówką. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć 17 najlepszych kostiumów z wyprzedaży!

Psst! Kostiumy z Zary nie mają cen wyprzedażowych – w hiszpańskiej sieciówce obniżki ruszają 22 czerwca. Jednak już teraz warto zrobić sobie listę zakupów – kiedy promocje wystartują, kostiumy rozejdą się jak ciepłe bułeczki!