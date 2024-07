Różowa spódnica, różowa bluzka, różowe usta - jak u Barbie... Maja Hyży zaliczyła stylową wpadkę! Na prezentacji kosmetyków wokalistka wyglądała jakby wyszła z zajęć baletu dla kilkuletnich dziewczynek. Gwiazda wciąż eksperymentuje ze swoim stylem, niestety nie zawsze z dobrym skutkiem. (zobacz: Maja Hyży na rozdaniu Fryderyków zaszalała ze stylizacją! Efekt? Dyskusyjny...)

Wokalistka miała na sobie sukienkę składającą się z pastelowego topu i spódnicy-bombki w cukierkowym kolorze. Założyła do niej sznurowane sandałki Primamoda, naszyjnik z koralikami i torebkę w kształcie serduszka. Look Mai Hyży uzupełniły usta w kolorze fuksji oraz manicure typu ombre - każdy paznokieć w innym odcieniu różu... A co wy sądzicie o stylizacji gwiazdy?

Maja Hyży na prezentacji kosmetyków

Gwiazda wybrała cukierkową stylizację a'la baletnica.

Różowa spódnica-bombka, top, usta... Jesteśmy na nie!