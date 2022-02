Barbara Kurdej-Szatan po zwolnieniu jej z TVP nie narzeka na brak pracy. Aktorka stała się właśnie jedną z głównych gwiazd Polsatu. Możemy ją podziwiać między innymi w programie "Taniec z gwiazdami" , w którym występuje również jej mąż, Rafał Szatan. Oboje świetnie radzą sobie na parkiecie, jednak to aktorka w pierwszym odcinku uzyskała największą ilość punktów i typowana jest na zwyciężczynię show. Zobacz także: Porażka faworytki, ostre komentarze Pavlović i genialny występ Kurdej-Szatan! Za nami 1. odcinek "Tańca z gwiazdami" W przerwach między treningami Basia Kurdej-Szatan ma również czas na małe przyjemności. Aktorka wybrała się w niedzielę na premierę musicalu "Rock of Ages" w Teatrze Syrena, w którym jedną z głównych ról gra jej mąż. Zobaczcie, jak prezentowała się gwiazda! Barbara Kurdej-Szatan na premierze sztuki "Rock of Ages" Basia Kurdej-Szatan wylewa siódme poty na treningach pod okiem Jacka Jeschke . Ten trud opłaca się nie tylko dlatego, że aktorka świetnie radzi sobie w odcinkach na żywo. Oprócz tego gwiazda może się pochwalić doskonałą sylwetką. Basia zawsze była szczupła, jednak teraz jej ciało jest także dodatkowo wyrzeźbione. Wygląda na to, że aktorka postanowiła wykorzystać ten moment i na premierze wspomnianego musicalu pojawiła się w rockowej stylizacji, która odsłoniła jej brzuch. Basia Kurdej-Szatan postawiła na ozdobny stanik, do którego dobrała białe spodnie z wysokim stanem i długi czarny płaszcz. Całość wykończyły sandałki na obcasie oraz elegancka torebka. Jeśli chodzi o makijaż, tym razem gwiazda postanowiła podkreślić jedynie usta wybierając wyrazistą, różową szminkę. Jak wam się podoba ten look? Basi nie mogło zabraknąć na premierze musicalu, w...