W poniedziałek Victoria Beckham pojawiła się na imprezie Glamour Of The Year Awards. Projektantka otrzymała wyróżnienie za to, że pomaga kobietom czuć się pięknie i dopinguje je w realizowaniu ich marzeń. Na czerwonym dywanie towarzyszył jej przystojny Brooklyn Beckham. Syn najsłynniejszej pary w show-biznesie wyrósł na prawdziwego przystojniaka! Zobaczcie sami!

