Styl Ady Fijał, autorki cyklu: „Peszyn for Feszyn’’ oraz wydanej wraz z Maxem Skibą kasety magnetofonowej (zobacz: Ada Fijał ruszyła z nowym projektem. Czy odniesie taki sam sukces jak „Peszyn for Feszyn”?) jest równie oryginalny jak jej projekty. Ostatnio aktorka na wieczornych imprezach chętnie pokazuje się w szarym t-shircie z...Myszką Miki! Koszulka pochodzi z kolekcji H&M, niedostępnej już w sklepach. Fijał nosi ją z marynarkową kamizelką i - w wersji eleganckiej: z aksamitnymi spodniami w kolorze butelkowej zieleni, lub - bardziej casualowo - z czarnymi rurkami i masywnymi botkami.

To pokazuje, że Ada - oprócz wyczucia stylu - ma również dystans do mody! Który look podoba Ci się bardziej - elegancki czy na luzie? Oceń!

Koszulka H&M, 39 zł